نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المولتين كيك النوتيلا بأكثر من طريقة سهلة وبإمكانيات بسيطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذة واحده من وصفات تسمى المولتين لافا كيك وتطلق عليها كيكة الثلج والنار لأن يوجد بها من الشوكولاتة ساخنة، وتقدم دائما بجانب الأيس كريم لذلك أطلقوا عليها هذا الاسم وبالتأكيد ستكون هي الحل الأمثل لعشاق الشوكولاتة أو لعشاق الحلوى بصفة عامة.

هذا وقد قمنا في هذا المقال، بتجهيز واحده من الطرق التي تساعدك على عمل أحد الوصفات التي تمتاز بالعديد من المميزات التي تميزها عن غيرها من الوصفات ومن هذه المميزات سهولة تجهيزها منزليا، وسرعة تجهيزها، والاطمئنان من نظافتها وخلوها من الأمراض نظرا لتجهيزها في المنزل، وسوف نتعلم معا كيفية عملها في المنزل بكل دقة.

طرق تجهيز المولتين كيك:

نعرض عليكم الان أحد الطرق التي تساعدك على تجهيز وتحضير المولتين كيك.

مكونات المولتين كيك:

نصف كوب زبدة. كوب شوكولاتة حليب . ربع كوب سكر ناعم. 3 معالق كبيرة دقيق . 2بيض كاملة. 2صفار بيض. ربع معلقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

نقوم بتجهيز أربعة من الطواجن الصغيرة، ثم نقوم بمسحها جيدا بالزبدة ثم نقوم برش الدقيق وتوزيعه جيدا في الطواجن، وهي خطوة مهمة جدا حتى لا يلتصق الكيك.

نحضر قدر كبير به ماء ونضعه على النار ونضع فوق القدر طبق كبير وعميق ونضع به الشوكولاتة والزبدة، ونقلب جيدا حتى تذوب الشوكولاتة تماما ويصبح الخليط سائلا ونحرص أن لا تلمس الشوكولاتة الماء حتى تستوي فقط على البخار.

مكونات وعمل خليط الكيك:

نحضر طبق عميق ونضع به بيضتان كاملة وصغار البيضان، ونضع السكر ونضرب جيدا بمضرب كهربائي حتى نحصل على خليط هش ثقيل.

ثم نضيف خليط الشوكولاتة الدافئ مع التقليب المستمر، ونضع الفانيليا ونضيف ثلاث معالق من الدقيق ونقلب جيدا.

ثم نضع الخليط ونقسمه في الطواجن التي سبق تحضيرها.

ويمكن إضافة قطعة من الشوكولاتة في منتصف كل طاجن وهي خطوة إضافية.

ثم نقوم بوضع الطواجن في الفرن على درجة حرارة مرتفعة 230 لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بأخراها من الفرن وتترك لمدة دقيقة، ثم نخرجها من الطاجن ونقوم برش السكر البودر وتقدم ساخنة ويقدم معها الأيس كريم وبالهناء والشفاء.

مكونات كيكة الشوكولاتة السريعة:

ملعقتين دقيق. معلقة سكر. معلقة كاكاو. ثلاث معالق حليب. معلقة زيت. رشة ملح. ربع معلقة صغيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء صغير ونضع المكونات كلها ونقلبها

معا، ثم نقوم بإضافة الزيت ونقلب جيدا.

ثم ندخلها الميكروف لمدة دقيقة تقريبا، ثم تقومي بأخراجها وتقدمها وهي سهلة جدا وسريعة واقتصادية، وبدون بيض أو فرن وسيحبها أطفالك جدا.

وهذا ويمكن أيضا إضافة الكثير من انواع المقبلات التي يتم تجهيزها في المنزل مثل رقائق البسكويت المقرمش.

وايضا يمكن إضافة نوع من انواع الحلويات المصريه وهى شيكولاته الفورمسيل وايضا إضافة البندق المحمص وايضا إضافة اللوز المبشور ويمكن أيضا إضافة الشيكولاته الخام المذابة.

ويمكن أيضا إضافة انواع اخرى من الحلويات الجاهزه التي يتم شرائها من الاسواق.

طريقه اخرى لعمل المولتين كيك:

المكونات:

ملعقتين من الزبد الاصفر.

ربع كوب سكر مطحون.

٣ ملاعق دقيق .

نصف ملعقة بكينج باودر.

كاكاو خام .

رشة فانيليا ومعها ملعقة بن برازيلي.

طريقة التحضير:

يتم تحضير القوالب التي سوف يوضع فيها الكيك ويتم دهانها بالزبدة ومن الممكن اضافه القليل من السكر البودر كراش على القوالب حتى يتم منع التصاق جوانب نبقى العجين في القوالب.