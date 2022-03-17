اصنعي بنفسك قمر الدين بالمكسرات بالمنزل بطعم رائع جداً

يعتبر قمر الدين بالمكسرات ، من الوصفات الشهيرة التي ترتبط بشهر رمضان المبارك ومع اقتراب الشهر الكريم تبحث العديد من الأمهات وربات البيوت عن العديد من الوصفات الشهيرة التي تعوض الجسم عن نسبة السكريات التي يفقدها الجسم خلال الصيام، فهو يتم تقديمه عقب وجبة الإفطار، فهو من الأطعمة التي تصنع من المشمش الطبيعي وله الكثير من الفوائد الهامة لصحة الجسم بالنسبة للصائمين في رمضان لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، وهو يحضر في المنزل بأكثر من طريقة منها عصير قمر الدين ومهلبية قمر الدين، ومن خلال مكونات بسيطة يمكننا عمل قمر الدين بالمكسرات بالمنزل وبخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل قمر الدين بالمكسرات

يتكون قمر الدين من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

لفة من قمر الدين.

نصف كوب مشمش مجفف مفروم.

كوب من الزبيب الذهبي.

2 ملعقة كبيرة نشا.

لتر وربع ماء ساخن.

سكر حسب الرغبة.

للتزين

كمية من المكسرات.

كمية من جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قمر الدين بالمكسرات خطوة بخطوة وهى كما يلى:-

أولاً نقوم بتقطيع لفة قمر الدين إلي قطع صغيرة، ثم يوضع في إناء ثم يضاف إليه المشمش المجفف المفروم وكوب الزبيب الذهبي. ثم نضع عليهم الماء الساخن وينقع في الماء لحوالي ساعتين على الأقل. يرفع على نار متوسطة ويحلى بالسكر ويقلب جيداً حتى يذوب السكر، ثم يترك حتى يغلى وتنضج المكونات الجافة تماماً ثم يرفع من على النار. ثم يضرب في الخلاط الكهربائي ثم يوضع على النار مرة أخرى، ثم يمزج النشا بقليل من الماء البارد في وعاء منفصل ويخلط جيداً. يضاف خليط النشا والماء إلي خليط قمر الدين المغلي ويقلب جيداً ويترك على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق حتى يثقل قوامه. ثم يضاف نصف كمية المكسرات وجوز الهند إلي الخليط ويقلب جيداً، ثم يرفع عن النار ويترك ليهدئ قليلاً.

طريقة التقديم

يسكب خليط قمر الدين في أطباق التقديم. ثم يزين بباقي كمية المكسرات وجوز الهند، ثم يدخل الثلاجة ويترك ليبرد لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم. ثم يخرج من الثلاجة ويقدم بارد عقب وجبة الإفطار وبألف هنا وشفاء.

نصائح هامة

نحرص على إذابة النشا في القليل من البارد الماء قبل وضع إلي خليط قمر الدين الساخن. يجب نقع قمر الدين والزبيب والمشمش المجفف لمدة لا تقل عن ساعتين قبل الطهي على النار. يمكننا استخدام أي نوع من المكسرات للتزين لا يشترط التقيد بجوز الهند فالأمر يرجع إلي الرغبة والذوق.

طريقة عمل مشروب قمر الدين