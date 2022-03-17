نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخبزى كيكة اﻷجداد كيكة الروانى اﻷصلية ﻷحلى فطار وأحلى عشاء بوصفة سهلة وسريعة طعمها غرام ولونها تعشقه العين ستذهلك النتيجة في المقال التالي

خبز كيكة الروانى البيتى، تحتار كثير من الأمهات فى كيفية تجديد وتنوع وجبتى الفطار و العشاء للعائلة، بدون شك أن الإستمرار فى تناول نفس الأصناف يوميآ يصيب الإنسان بالسأم و الملل مهما كانت هذه الأصناف شهية و لذيذة، هنا تظهر كيكة الروانى كحل رائع لأنها تجديد و رائعة الطعم خاصة فى وجبة الإفطار بجانب كوب من النسكافيه أو فنجان من القهوة باللبن، تابعى سيدتى هذا المقال للتعرف على كيفية خبز كيكة الروانى بيدك مقادير كيكة الروانى عدد واحد كوب من دقيق البسبوسة

عدد واحد كوب من دقيق القمح

عدد واحد كوب من السكر

عدد خمس بيضات ويفضل أن يكون بيض بلدى من المزرعة

عدد واحد ظرف من البيكنج باودر

ملىء ملعقة شاى من الفانيليا

جوز هند مبشور

ملىء ربع ملعقة شاى ملح طعام أبيض

عدد واحد بطرمان صغير من مربى البرتقال

عدد واحد بطرمان صغير من مربى الفراولة

كمية من ثمار الفراولة تتراوح من نصف كيلوجرام إلى واحد كيلوجرام حسب التفضيل الشخصى للمذاق

عمل وتحضير نصف كوب من عسل شربات تحلية البسبوسة خطوات خبز كيكة الروانى خفق البيض مع الفانيليا والملح لمدة سبع دقائق

خلط دقيق القمح مع دقيق البسبوسة مع جوزالهند مع السكر جيدآ

صب البيض الذى سبق خفقه على خليط دقيق القمح ودقيق البسبوسة وجوزالهند والسكر و التقليب بصبر و هدوء حتى لا يخرج الهواء المحبوس نتيجة الخفق بالمضرب الكهربائى

صب الخليط النهائى داخل صينية و إدخالها داخل فرن تم تسخينه مسبقآ عند درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية

متابعة لون الكيكة داخل الفرن حيث يدل اللون على النضج و عادة ما تحتاج كيكة الروانى إلى ثلاثون دقيقة داخل الفرن لكى تنضج

بعد نضج الكيكة أخرجيها من الفرن وأسكبى عليها عسل شربات تحلية البسبوسة

قومى بتقسيمها إلى أربعة أجزاء متساوية

قومى بتزيين ربعين من أرباع الكيكة بمربى البرتقال و تزيين الربعين الآخرين بمربى الفراولة

أو ربع يتم تزيين بمربى الفراولة و ربع يتم تزيينه بثمار الفراولة

أو إستخدمى مربى البرتقال و مربى الفراولة وثمار الفراولة كما يحلو لك فى التزيين

إستمتعى بالمذاق الرائع عمر شويل - جدة إخبزى كيكة اﻷجداد كيكة الروانى اﻷصلية ﻷحلى فطار وأحلى عشاء بوصفة سهلة وسريعة طعمها غرام ولونها تعشقه العين ستذهلك النتيجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إخبزى كيكة اﻷجداد كيكة الروانى اﻷصلية ﻷحلى فطار وأحلى عشاء بوصفة سهلة وسريعة طعمها غرام ولونها تعشقه العين ستذهلك النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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