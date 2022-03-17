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طريقة عمل عجينة القطايف، شهر رمضان من الشهور التي يكثر فيها الحلويات وتقديم الطعام بأفضل الطرق والبحث عن كل ما هو جديد في الطعام، وتعتبر القطايف المحشية من أشهر الحلويات الموجودة في شهر رمضان وتمتلئ بها الشوارع ومتاجر الحلويات، والجدير بالذكر أنها من الحلويات السهلة في التحضير في المنزل. طريقة عمل عجينة القطايف المصرية المكونات: عدد ٣ أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان سكر.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

ملعقة خميرة كبيرة.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

مقدار كوبان ونصف ماء. خطوات تحضير عجينة القطايف نحضر وعاء كبير ونخلط فيه الدقيق والسكر.

بعد ذلك نضيف للوعاء بيكنج بودر، وملح ونقلب كل المكونات معاً.

ثم نضع الماء على المكونات السابقة ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط سائل.

بعد ذلك نضع المقلاة بها زيت على النار ونسخنها جيداً، ويفضل أن تكون تيفال لا تلصق بها الطعام.

نبدأ بوضع كمية مناسبة من العجينة بملعقة ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين ونقلبها على الوجهين.

نكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين كاملةً. طريقة عمل القطايف بالقشطة المقادير: مقدار نصف كيلو قطايف.

كوبان حليب.

كوب كريمة سائلة.

عدد ٣ ملاعق سكر كبيرة.

عدد ٤ ملاعق نشا كبيرة.

فانيليا حسب الحاجة. طريقة التحضير: في البداية نحضر قدر ونضعه على النار ونضيف له الحليب، السكر، الفانيليا ونقلب جميع المكونات على النار حتى تتجانس ويتكون خليط قوامه سميك.

بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونضعه جانباً حتى يبرد بشكل تام.

نحضر حبات القطايف ونحشيها بالخليط ونغلقها من الأطراف ونضغط عليها بشوكة لضمان عدم خروج الحشو منها.

يتم قلي القطايف فى زيت غزير وعلى نار هادئة حتى تأخذ لون ذهبي جميل ومميز للغاية، وتصبح مقرمشة من الخارج، وبعد ذلك توضع فى الشربات الثقيلة.

كما يمكن تحضيرها بطريقة أخرى وهى أن نضع حبات القطايف بعد حشوها في طبق التقديم بعد تزيينها بالمكسرات المفضلة وبدون قلي، وتقدم بألف هنا وشفا.

وهذه كانت أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف بالحشو في البيت وبخطوات سهلة. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة القطايف البيتي لشهر رمضان 2022 مش هتشتريها من بره تاني - ثقفني

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