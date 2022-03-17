وصفة ممتازة لعمل السحلب بالمكسرات.. مولد الحرارة والدفء الشتوي

وصفة ممتازة لعمل السحلب بالمكسرات، في فصل الشتاء يحتاج الجسم الشعور بالدفء ليستمد الحيوية والنشاط لممارسة مهامهم اليومية، ومن أفضل المشروبات على الإطلاق هو السحلب وهو مشروب شامي في الأصل، ولكن انتشر في جميع أنحاء الوطن العربي، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم لكم العديد من الوصفات لعمل مشروب السحلب الساخن في هذا الشتاء القارس بالعديد من الإضافات الرائعة التي تضيف نكهة أكثر على هذا المشروب الأثري.

مشروب طبيعي معجزة لتخسيس وحرق دهون البطن وإبطاء تكوينها مرة أخرى

تحضير بودرة السحلب

صنع السحلب البودر في المنزل من خلال الحليب البودرة مع السكر و الأرز وجوز الهند، والنشل والسمسم والفانيليا وهكذا نقوم بتعبئة برطمان زجاجي جاف وهكذا نكون حصلنا على السحلب المنزلي.

وصفات عمل السحلب بالمكسرات

الوصفة الأولى (المكونات)

حليب سائل

نشا

سحلب

سكر

فانيليا

قرفة

مكسرات مجروشة

جوز هند

طريقة التحضير

في كوب نضع الحليب على السحلب وتقليبه جيدًا تسخين الحليب المتبقي في قدر على نار هادئة نضيف المزيج على الحليب الساخن بعدهم النشا والسكر تحريك الخليط حتى تمام الذوبان رفعه من على النار وإضافة الفانيليا وضعه في الاكواب وعلى الوجه نضع المكسرات والقرفة حسب الرغبة

الوصفة الثانية (المكونات)

أربع أكواب من الحليب السائل

ملعقتين سكر

كوب سكر بودر

كوب من الحليب البودرة

نصف كوب من الأرز المطحون

كوب من جوز الهند

اربع ملاعق من النشا

نصف كوب من السمسم

ملعقة من الفانيليا

حبة مستكة مطحونة

ملعقة قرفة

بضع مكسرات مجروشة

طريقة التحضير