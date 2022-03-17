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المطبق السعودي من الأكلات الشعبية الغنية عن التعريف وتشتهر بها جميع البلاد العربية ويعرف بشكله وقوام المقرمش اللذيذ، يتم تقديمه بجانب الأطعمة والمقبلات والمخللات اللذيذة التي تعطي له مذاق رائع، طريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات القيام بعمله بكل سهولة بالمنزل، كما يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على تحضيره بكل بساطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المطبق السعودي بالمقلاة خطوة بخطوة أحلى من المطاعم.
مكونات عمل المطبق السعودي
يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٤ أكواب دقيق أبيض.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت.
- بيضة متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ماء للعجن حسب احتياج الدقيق
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- حبة بصل كبيرة مبشورة.
- عدد ٢ بيضة.
- ٢حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- بصل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.
- فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.
- فلفل أسود.
- بهارات لحمة.
- ملح حسب الرغبة.
- زيت نباتى.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير المطبق السعودي بالمقلاة خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح باستخدام منخل الدقيق للتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم نقوم بإضافة الزيت النباتي والبيضة ونقلبهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء تدريجيا ونبدأ بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نغطى العجينة بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة حتى يسهل فردها.
طريقة حشو المطبق السعودي
سوف نتعرف على طريقة تجهيز المطبق وهى كما يلي:-
- نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت النباتي ونتركها حتى تسخن تماماً.
- ثم يضاف البصل المبشور واللحمة المفرومة ونقلب جيدا حتي يتغير لون اللحمة إلي اللون البني الداكن.
- نضيف الفلفل الأسود، والبهارات ثم نغطى الوعاء ونتركه على نار هادئة حتى يجف جميع السوائل التى بداخلها الخليط.
- نقوم بوضع البصل الأخضر، والفلفل الأخضر، والطماطم ونقلبهم مع الخليط السابق جيداً.
- بعد ذلك ترفع المقلاة من علي النار وتترك جانباً حتى تبرد تماماً.
- نقوم بتقطيع العجين إلي كور متساوية الحجم
- ثم نأخذ كل كرة من العجين ونفردها على شكل دائرة متوسطة تكون رقيقة السمك.
- ثم نضع على كل دائرة ملعقتين من الحشوة
- فى منتصف العجينة.
- ثم نقوم بغلقها جيداً من الأطراف حتى تصبح على شكل مربع.
- نحضر مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق، ثم نضعها على نار متوسطة وندهنها بقليل من الزيت ونتركها حتي تسخن.
- ثم يوضع المطبق بالمقلاة ويترك لمدة ٥ دقائق حتي يصبح لونه ذهبيا ثم يقلب على الجانب الأخر ويترك لمدة ٥ دقائق أخرى حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي جميل.
- نرص قطع المطبق على طبق التقديم ويقدم ساخن بجانب السلطات والمخللات وبألف صحة وهنا على قلوبكم.
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