المطبق السعودي من الأكلات الشعبية الغنية عن التعريف وتشتهر بها جميع البلاد العربية ويعرف بشكله وقوام المقرمش اللذيذ، يتم تقديمه بجانب الأطعمة والمقبلات والمخللات اللذيذة التي تعطي له مذاق رائع، طريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات القيام بعمله بكل سهولة بالمنزل، كما يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على تحضيره بكل بساطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المطبق السعودي بالمقلاة خطوة بخطوة أحلى من المطاعم.

مكونات عمل المطبق السعودي

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٤ أكواب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء للعجن حسب احتياج الدقيق

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حبة بصل كبيرة مبشورة.

عدد ٢ بيضة.

٢حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

بصل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل أسود.

بهارات لحمة.

ملح حسب الرغبة.

زيت نباتى.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المطبق السعودي بالمقلاة خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح باستخدام منخل الدقيق للتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نقوم بإضافة الزيت النباتي والبيضة ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء تدريجيا ونبدأ بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نغطى العجينة بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة حتى يسهل فردها.

طريقة حشو المطبق السعودي

سوف نتعرف على طريقة تجهيز المطبق وهى كما يلي:-