جربي طريقة عمل بسكويت القرفة بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت القرفة ، القرفة من التوابل المفيدة جداً لجسم الأنسان بسبب أن القرفة تساعد على الحفاظ على صحة القلب فهي تعمل على تقليل مستوي الكوليسترول الضار ونفي نفس الوقت تزيد من الكوليسترول النافع للجسم سبحان الله فعلاً ذلك يساعد على منع تراكم الكوليسترول الفائض في الشرايين، وتقليل من الدهون الثلاثية، وتساعد في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم لذلك الأشخاص المتابعون لنظام دايت يفضلون استخدمها في نظامهم الغذائي من خلال مشروبات أو في وصفات طبخ أو وصفات حلو مثل البسكويت بالقرفة.

طريقة عمل بسكويت القرفة

بسكويت القرفة من الحلويات ذو طعم مميز ورائحة رائعة جداً، مناسب في الصباح مع كوب من الشاي بالحليب، أو في أي وقت من اليوم بجانب فنجان من القهوة، سوف نطرح لكم المقادير وطريقة التحضير خلال السطور التالية.

مقادير بسكويت القرفة :

4 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السكر.

كوب وربع من الزبدة.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من لبن البودر.

2 ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

طريقة تحضير بسكويت القرفة

نضرب السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي حتى يسير القوام كريمي فاتح اللون، وتعتبر الخطوة دي مهمة لجعل بسكويت القرفة هش، ثم نضيف البيض والفانيليا ونضرب مرة أخرى بالمضرب حيداً، وفي وعاء أخر نضيف باقي المكونات الجافة مع مراعاة نخل الدقيق مرتين ومع إضافة ذرة ملح ونخلط الخليط جيداً حتى تتجمع العجينة وتكون طرية الملمس، ثم تعجن باليد حتى تتجانس جميع المكونات، ثم نترك العجين مغطاه فترة ترتاح لمدة 30 دقيقة.

في ذلك الوقت قومي بتحضير صنية مدهونة، وقومي بفرد العجين وتشكيل بسكويت القرفة باستخدام قطاعات بالشكل المفضل لديك وضعي بسكويت القرفة في الطنية مع ترك مسافة بين كل قطعة، ويدخل الفرن ساخن من قبل على درجة حرارة 200 درجة مئوية من 20 : 15 دقيقة حتى ينضج ويترك حتى يبرد تماماً وقدميه مع أحلى فنجان قهوة وبالهنأ والشفا.

مكونات بسكويت القرفة بالكاكاو

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر,

2 ملعقة كبيرة من اللبن.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة,

طريقة تحضير بسكويت القرفة بالكاكاو

نخلط جميع المكونات الجافة في وعاء ثم نضيف الزبدة بالتدريج، ثم أضافه البيضة إلى الخليط مع التقليب.

ثم نضيق اللبن والعجن حتى الوصول إلى نتيجة عجينة طرية ومتماسكة.

نرش دقيق وافردي العجينة وشكليها بأشكال حسب الرغبة.

قومي بوضع البسكويت في صنية مدهونة بالسمن وادخليها الفرن الساخن مسبقاً، حتى تأخذ اللون الذهبي وتسوه.

يترك بسكويت القرفة حتى يبرد ثم رصي في علبة محكمه الغلق وتناولي بسكويت القرفة بالكاكاو مع فنجان من القهوة وبالهنأ والشفا.

تعتبر القرفة مفيدة لصحة الجسم، حيث أنها تعمل على تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وتزيد من مستويات الكوليسترول النافع للجسم مما يحافظ على صحة القلب، ولذلك يعتبر بسكويت القرفة من الحلويات المفيد لصحة الجسم.

ينصح خبراء التغذية باستخدام مسحوق القرفة بودر في العديد من الأطعمة المختلفة بجانب أنواع الحلويات مثل السينابون المعروف بطعم القرفة الشهي بداخله، وذلك لفائدة القرفة في سرعة الحرق، وأيضا القرفة تساعد على صحة القلب، لذلك تحضير بسكويت القرفة يعتبر من افضل أنواع الحلوي التي تناسبك أثناء اتباع حمية أو نظام دايت.