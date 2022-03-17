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طريقة عمل الزبادي في المنزل بكمية وفيرة هذا ما تسعي الى معرفة الكثير من السيدات وربات البيوت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم كونها من الوجبات الخفيفة الرئيسية على مادة السحور، فكما نعلم أن الزبادي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والتي بحاجة إليها الصائم، وحين تتكون الاسرة من افراد عديدة ينبغي معرفة طريقة عمل الزبادي في المنزل توفيرا لشرائها من السوبر ماركت، واليوم من خلال موقعنا ثقفني نود أن نستعرض مع زوارنا الكرام بمكونين فقط وبنصف كيلو من الحليب سوف نحضر الزبادي البلدي. طريقة عمل الزبادي البلدي في المنزل المكونات نصف كيلو من الحليب.

علبة من الزبادي البلدي. طريقة تحضير الوصفة نغلي نصف كيلو الحليب ونتركه حتي يبرد على جانب قليلا. نأخذ بعد ذلك كمية الزبادي ونضعها على الحليب ونقلب جيدا حتي تصبح سائلة وتمتزج بالحليب. نحضر الاكواب الزجاجية الحرارية او وعاء زجاجي، ثم نصب كمية الحليب به. نرص الاكواب في صينية بها كمية من الماء الدافيء، ونحرص على تغطية الأكواب الزجاجية بورق من الفويل. نشعل الفرن عل. درجة حرارة 180، ثم ندخل الصينية، ونتركها دقيقتين لا أكثر. ثم نطفيء النار ونترك صينية البخار عليها الأكواب الزجاجية في الفرن لمدة 12 ساعة على الاقل. ثم نخرجها ونضعها في الثلاجة لحين تناولها ويمكن وضع فوقها القليل من شرائح الفراولة وبالف هنا. طريقة عمل زبادي بالفراولة في المنزل المكونات نصف كيلو حليب.

واحد علبة زبادى.

ملعقة لبن بودرة.

كوب كبير من الفراولة. طريقة تحضير الوصفة اولا نغسل كمية الفراولة جيدا جدا، ثم تقطع ونضع عليها بعد ذلك السكر ثم نصف الليمونة ونتركها تغسل الفراولة جيدًا وتقطع جيدا ويضاف إليهم نصف كوب من السكر. ناخذ كوب من الحليب الدافيء ونضعه في الخلاط ويضاف عليه كمية كوبمن الفراولة ويضاف عليهم كوب الزبادي ويضرب المكونات جيدا في الخلاط. نشعل الفرن على درجة حرارة 180مئوية لمدة 15دقيقة. في ذلك الحين نضع الزبادي في الاكواب. نطفيء الفرن وندخل الاكواب ونتركها لمدة 5 ساعات على الأقل حتي تتماسك وتقدم وبالهنا. عمر شويل - جدة لسحور رمضان بنص كيلو من الحليب طريقة عمل الزبادي البلدي في المنزل بكمية وفيرة - ثقفني

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