حضري مكدوس الباذنجان السوري في المنزل بكل سهولة

يعتبر مكدوس الباذنجان ، من الأكلات المحببة لدى الجميع فهو من المقبلات الشهية واللذيذة، التي اشتهرت في بلاد الشام وخاصة سوريا، ويحضر بطرق مختلفة ومتنوعة ويقدم على وجبة الغداء أو العشاء كطبق جانبي فاتح للشهيه، وهو نوع من الباذنجان المدور الصغير أحد الثمار المميزة بلونها الأرجواني الخلاب، وله أشكال متنوعة مثل البيضاوي والمستطيل، وألوانه ما بين الأبيض والأخضر والأرجواني، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية لجسم الأنسان، مثل خفض الكولسترول الضار والدهون الثلاثية وتعزيز صحة القلب، ومنع تصلب الشرايين وحماية الجسم من الأمراض، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل مكدوس الباذنجان السوري في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل مكدوس الباذنجان السوري

تحتوي هذه الأكلة علي مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالتالي:-

2 ونصف كيلو من الباذنجان الحموي.

كيلو من الفلفل الأحمر الحلو.

جوز مطحون خشن 300 جرام.

ملح صخري 250 جرام.

رأس ثوم مفرومة خشن.

نصف لتر زيت زيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأنتية علي خطوات تحضير مكدوس الباذنجان السوري في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم بفرد الباذنجان على صينية، ونضعة في غرفة جيداً التهوية، حتى يذبل لمدة يوم كامل. بعد ذلك يغسل الباذنجان جيداً بالماء، ويرص في حله و نصب الماء حتى يغمر الباذنجان جيداً. ثم يغطي الباذنجان بغطاء ثقيل جداً، ويرفع على نار عالية، ويترك حتى ينضج قليلاً. بعد ذلك يصفي من الماء الساخن ويغسل بالماء البارد، ثم نقوم بعمل شق في الباذنجان ونضع رشة صغيرة من الملح داخل الباذنجان. ثم يرص في مصفى ويغطي بغطاء ثقيل، ويترك لمدة ساعتين حتى نتخلص من الماء الزائد. بعد ذلك نقوم بتكرار هذه الطريقة، خمس مرات حتى نتخلص من السوائل لمدة ليلة كاملة، ويصبح جاهز في اليوم الثاني. بعد ذلك نقوم بفرم الفلفل الأحمر ونرش عليه الملح، ويوضع في مصفى ويترك قليلاً للتخلص من الماء. ثم نقوم بوضع الجوز والثوم والفلفل الأحمر مع بعض ونقلبهم جيداً، ونتركها في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يمتزج الخليط تماماً. بعد ذلك نقوم بحشو الباذنجان بالخلطة، ونرص الباذنجان في برطمان زجاجي به القليل من الزيت، وعند الانتهاء نصب القليل من الزيت على الوجه، ونغلق البرطمان جيداً بعد ذلك يقدم بألف هنا وشفا.

فوائد الباذنجان للجسم

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائده المهمة للجسم وهي كما يلي:-

يعمل علي مقاومة الالتهابات، كما أنه يخلص الجسم من المعادن السامة.

يحمي الطبقة الدهنية لغشاء الخلية، مما يوفر الحماية الكافية للخلية.

يساعد في الاستفادة من الأغذية، والتخلص من النفايات.

يعمل علي امتصاص الجسم للحديد، ويساعد في عملية انتقال الأكسجين في الدم.

طريقة عمل الباذنجان المقلي المقرمش

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الوصفة اللذيذة وهي كالاتي:-