أسهل طريقة لعمل حلوى السميد اللذيذة بمكونات وخطوات بسيطة

طريقة عمل حلوى السميد، تعد حلوى السميد من الحلويات السهلة والغير مكلفة والمحببة لدى الكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، وتعتبر من أحد أهم وأفضل أنواع الحلويات، يفضلها الأطفال لطعمها اللذيذ وألوانها الجاذبة للأنظار، مما يجعل الأطفال يقبلون على تناولها، مكونها الأساسي هو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل حلوى السميد بالخطوات البسيطة فتابعونا.

طريقة عمل حلوى السميد

حلوى السميد من أفضل الحلويات اللذيذة التي تتميز بمذاقها الشهي، تحضر بطريقة مميزة ومذاق شهي، كما أن مكوناته اقتصادية وموجودة في كل مطبخ، ولا يحتاج شراء المكونات من الخارج.

المقادير



خمس أكواب من الماء الفاتر.

عدد واحد كوب من السكر الأبيض.

مقدار عدد واحد كوب من السميد الناعم.

عدد معلقة واحدة صغيرة من ماء الورد.

ألوان طبيعية للطعام مصرح بها، كما تحبين.

طريقة التحضير

نقوم بوضع كوب السميد في وعاء عميق، بعد ذلك يتم إضافة كوب السكر مع الخمس أكواب الماء ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.

بعد ذلك نرفعهم علي نار هادئة لفترة خمس دقائق تقريباً.

ثم يتم إضافة ماء الورد والألوان حسب ما تحبي لونها، ثم نقلبها لمدة عشر دقائق تقريباً، ثم نرفعهم من على النار ونضع الخليط في طبق ونتركه حتي يبرد.

يمكن أيضاً إضافة جوز الهند أو أي مكسرات تفضليها، حسب الرغبة.

وبذلك أصبحت حلوى السميد جاهزة للتقديم، يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم.

نصائح لاختيار السميد للحلويات

نقدم لكم أهم النصائح للسميد لابد من مراعاتها وهي كالتالي:

أولاً لابد من التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على العبوة عن شراء السميد.

إذا رغبتي في حفظ السميد لفترة طويلة فعليك حفظه في الثلاجة أو الفريزر مع ضرورة أن يكون في عبوة محكمة الغلق.

لابد من استخدام نوع سميد مناسب عند صنع الحلويات.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل حلوى السميد بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة أيضاً نتمنى أن تحوز على أعجابكم، ولمزيد من الوصفات أو الاستفسارات نرجو ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن، دمتم بخير وعافية