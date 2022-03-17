مناقيش الزعتر والجبنة بألذ طعم وأطرى عجينة

مناقيش الزعتر والجبنة من المخبوزات اللذيذة التي تتميز بمذاق مختلف عن باقي أنواع المعجنات، كما أنها من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل ببعض المكونات البسيطة وبحشوات متنوعة، فدائماً تبحث الأمهات عن أكلات جديدة لتقديمها لأطفالهم بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة السريعة التي تسبب كثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، ويمكنك تحضيرها بكميات كبيرة والاحتفاظ بها في الفريزر في أكياس محكمة الغلق وتسخينها في الفرن عند التقديم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل مناقيش الزعتر والجبنة لآية حبيب.

مكونات مناقيش الزعتر والجبنة

نحتاج لعمل المناقيش بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:-

كوب حليب (250 مللي).

كوب ماء (250 مللي).

ملعقة كبيرة سكر (20 جرام).

ملعقة كبيرة خميرة جافة (10 جرام).

ثلث كوب زيت زيتون أو أي نوع زيت (70 جرام).

3 ملعقة كبيرة زبادي (50 جرام) أو بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

5 أو 6 أكواب دقيق حسب احتياج العجينة.

حشوة الزعتر

كوب زعتر أخضر.

كوب إلا ربع زيت.

حشوة الجبنة

400 جرام جبنة موتزاريلا.

ملعقة كبيرة بقدونس.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

نصف كوب جبنة كريمي.

حشوة المحمرة

بصلة مقطعة.

2 طماطم متوسطة.

كوب إلا ربع معجون فلفل.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

رشة نعناع مجفف.

رشة سكر.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

طريقة التحضير

يتم تحضير مناقيش الزعتر والجبنة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة كالتالي:-