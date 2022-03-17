نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناقيش الزعتر والجبنة بألذ طعم وأطرى عجينة في المقال التالي
مناقيش الزعتر والجبنة من المخبوزات اللذيذة التي تتميز بمذاق مختلف عن باقي أنواع المعجنات، كما أنها من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل ببعض المكونات البسيطة وبحشوات متنوعة، فدائماً تبحث الأمهات عن أكلات جديدة لتقديمها لأطفالهم بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة السريعة التي تسبب كثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، ويمكنك تحضيرها بكميات كبيرة والاحتفاظ بها في الفريزر في أكياس محكمة الغلق وتسخينها في الفرن عند التقديم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل مناقيش الزعتر والجبنة لآية حبيب.
مكونات مناقيش الزعتر والجبنة
نحتاج لعمل المناقيش بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:-
- كوب حليب (250 مللي).
- كوب ماء (250 مللي).
- ملعقة كبيرة سكر (20 جرام).
- ملعقة كبيرة خميرة جافة (10 جرام).
- ثلث كوب زيت زيتون أو أي نوع زيت (70 جرام).
- 3 ملعقة كبيرة زبادي (50 جرام) أو بيضة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 5 أو 6 أكواب دقيق حسب احتياج العجينة.
حشوة الزعتر
- كوب زعتر أخضر.
- كوب إلا ربع زيت.
حشوة الجبنة
- 400 جرام جبنة موتزاريلا.
- ملعقة كبيرة بقدونس.
- ملعقة كبيرة حبة البركة.
- نصف كوب جبنة كريمي.
حشوة المحمرة
- بصلة مقطعة.
- 2 طماطم متوسطة.
- كوب إلا ربع معجون فلفل.
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- ملعقة كبيرة سمسم.
- ملعقة كبيرة حبة البركة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.
- رشة نعناع مجفف.
- رشة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
طريقة التحضير
يتم تحضير مناقيش الزعتر والجبنة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة كالتالي:-
- نضع كوب من الماء وكوب من الحليب في إناء عميق ثم نزود ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة وثلث كوب زيت زيتون.
- نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة ملح ونقلب المكونات ثم نزود من خمس إلى ستة أكواب من الدقيق بالتدريج حسب احتياج العجينة ونعجن حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية.
- ثم نغطي العجينة لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- لتحضير حشوة الزعتر: نضيف كوب إلا ربع من زيت الزيتون على كوب من الزعتر الأخضر مع التقليب.
- حشوة الجبنة: نضيف البقدونس الأخضر وحبة البركة على الجبنة الموتزاريلا ثم نضيف نصف كوب جبنة كريمي ونقلب المكونات (يمكنك استبدال الجبنة الكريمي ببيضة مع رشة فلفل أسود).
- لتحضير حشوة المحمرة: نضع البصلة المقطعة في طاسة بها ملعقة كبيرة زيت ونقلب حتى يذبل البصل ثم نضيف ثمرتين من الطماطم مقطعة مكعبات وملعقتين كبار من معجون الطماطم وكوب إلا ربع من معجون الفلفل.
- ثم نضيف التوابل وملعقة كبيرة من السمسم وملعقة كبيرة من حبة البركة ورشة من السكر والنعناع المجفف، ثم نضيف ملعقة كبيرة من دبس الرمان ونترك المكونات تغلي حتى يثقل القوام.
- نقسم العجينة إلى كرات صغيرة حوالي 50 جرام ثم نضع الكرات في صينية مدهونة زيت ونغطيها حتى لا تجف ونتركها حوالي 10 دقائق.
- نفرد كرات العجين في صينية فرن مدهونة زيت أو مبطنة بورق الزبدة بشكل دائري له حواف حتى لا تخرج منها الحشوة ثم نضع ملعقة كبيرة من حشوة الزعتر.
- نفرد بعض كرات العجين بشكل بيضاوي ونضع عليها ملعقة كبيرة جبنة أو من حشوة المحمرة ونثني الجوانب للداخل.
- ثم ندخل المناقيش فرن ساخن على درجة 250 مئوية لمدة عشر دقائق حتى تأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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