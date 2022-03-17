نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص اليانسون والشمر سهلة وسريعة بدون خميرة في المقال التالي
تعتبر قرص اليانسون والشمر من ألذ المخبوزات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل ببعض المكونات البسيطة وبدون خميرة، وتعتبر من الوصفات الصحية والمفيدة لاحتوائها على اليانسون الذي يعطي لها رائحة جميلة ويعمل أيضاً على معالجة انتفاخات البطن وطرد الغازات والوقاية من الالتهابات البكتيرية، كما تحتوي أيضاً على الشمر الذي يساعد على حرق الدهون الزائدة وتعزيز عملية الهضم وعلاج المغص، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل قرص اليانسون والشمر المقرمشة بألذ طعم وأبسط مكونات.
مكونات قرص اليانسون والشمر
سنقدم لكم المكونات البسيطة اللازمة لعمل قرص اليانسون والشمر، وهي كما يلي:-
- كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
- 400 جرام سمن بحرارة الغرفة.
- زيت نباتي (100 مللي).
- نصف كوب من السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.
- ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.
- كوب سكر.
- كوب حليب.
- نصف كوب ماء.
طريقة التحضير
يتم تحضير قرص اليانسون والشمر بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-
- نضع المكونات الجافة وهي كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات والسمسم وملعقة كبيرة من حبة البركة وملعقة صغيرة من اليانسون وملعقة صغيرة من الشمر ونصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من البيكنج بودر في إناء عميق مع التقليب جيداً.
- نضع 400 جرام سمن و100 جرام زيت في حلة على نار متوسطة حتى يذوب السمن ثم نطفئ النار.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط السمن والزيت ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها ثم نضيف كوب من الحليب ونصف كوب من الماء مخلوطين بكوب من السكر ونقلب حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية مع ضرورة عدم المبالغة في العجن.
- نغطي العجينة بغلاف بلاستيك وتترك في الثلاجة لمدة ساعة، بعد ذلك نأخذ جزء من العجينة ونفرده بشكل دائري على ورق زبدة.
- ثم نقطع العجينة لدوائر باستخدام قطاعة دائرية الشكل، ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين.
- ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة بالشوكة على وجه الأقراص، ونضعها في صينية بها ورق زبدة أو مدهونة بمسحة خفيفة من الزيت وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج نخرج الأقراص من الفرن وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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