قرص اليانسون والشمر سهلة وسريعة بدون خميرة

تعتبر قرص اليانسون والشمر من ألذ المخبوزات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل ببعض المكونات البسيطة وبدون خميرة، وتعتبر من الوصفات الصحية والمفيدة لاحتوائها على اليانسون الذي يعطي لها رائحة جميلة ويعمل أيضاً على معالجة انتفاخات البطن وطرد الغازات والوقاية من الالتهابات البكتيرية، كما تحتوي أيضاً على الشمر الذي يساعد على حرق الدهون الزائدة وتعزيز عملية الهضم وعلاج المغص، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل قرص اليانسون والشمر المقرمشة بألذ طعم وأبسط مكونات.

مكونات قرص اليانسون والشمر



سنقدم لكم المكونات البسيطة اللازمة لعمل قرص اليانسون والشمر، وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

400 جرام سمن بحرارة الغرفة.

زيت نباتي (100 مللي).

نصف كوب من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

كوب سكر.

كوب حليب.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير قرص اليانسون والشمر بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-