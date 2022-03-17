صينية الكريب بالدجاج ، من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها عدد كبير من الناس ويفضلون صنعها في البيت بدل من شرائها من الخارج حتى نضمن السلامة للأسرة، وهى من الأطعمة الجميلة التي تمتلك قوام وشكل ونكهة مختلفة عن الأطعمة الأخرى، ومكوناتها بسيطة وتستطيع جميع الأمهات القيام بتحضيرها في البيت بكل سهولة، وهي من أفضل الوصفات التي تقدم في المناسبات والحفلات، لأنها تمتلك طعم ورائحة مميزة يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية الكريب بالدجاج بخطوات بسيطة وسهلة وطعم أحلى من المطاعم.

مكونات عمل صينية الكريب بالدجاج

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطع مكعبات صغيرة.

٢ حبه فلفل ألوان كبيرة.

بصله كبيرة مبشورة خشن.

٣ أكواب مشروم مقطع قطع صغيرة.

٢ ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

توابل (ملح / فلفل اسود / بابريكا / شطه / ثوم بودر )

عجينة الكريب

٣ أكواب من الدقيق الفاخر.

٣ أكواب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت أو الزبدة المذابة.

جبنة موزريلا للتزين.

صوص بالشاميل للتزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل صينية الكريب بالدجاج بطريقة سهلة وطعم حكاية أحلى من المطاعم وهى كما يلي:-

نضع طاسة على النار نضع زيت الزيتون، والبصل، والفلفل الألوان ونقلب حتى تذبل المكونات. نقوم بإضافة الدجاج، والتوابل، الملح، والفلفل الاسود، والببريكا والشطة، والثوم البودرة ونقلب جيداً حتى يتغير لون الدجاج ويصبح ذهبي. ثم نقوم بإضافة المشروم ، وصلصة الطماطم للخليط حتى تمتزج المكونات تماماً. نغطي الوعاء وتتركه على نار هادئة حتي ينضج الخليط تماماً بعد ذلك نطفئ النار وتترك جانباً حتى يبرد.

طريقة عمل عجينة صينية الكريب بالدجاج

توجد بعض الخطوات البسيطة عليكي إتباعها وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي نضع به الحليب، والخل، والملح، والسكر، والزيت ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام متجانس.

نقوم بتفريغ الخليط في وعاء ونضيف إليه الدقيق ونقلب بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

نصفي الخليط جيداً بواسطة مصفاه حتى نتخلص من التكتلات والشوائب نهائياً.

نضع طاسة غير قابلة للالتصاق على النار ونتركها حتى تسخن، ثم نأخذ كمية مناسبة من الخليط ونضعها داخل الطاسة حتى تنضج وتأخذ لون خفيف يوضع في طبق فوق بعض ويغطي بقطعة من القماش.

ثم نحضر قطع الكريب ونرصها على صينية كبيرة، ثم نقوم بوضع الحشو السابق في منتصف الفطائر ونلفها على شكل رول صغير حتى تأخذ الشكل المناسب.

عندما ننتهي من كمية الكريب كلها، نصب صوص الباشاميل على الوجه، ثم نزينه بالجبنة الموزريلا

ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية، ونضعها على الرف الأوسط حتى تأخذ اللون المناسب.

نترك الصينية ى لمدة ١٥ دقيقة، ثم نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

طريقة عمل صوص البشاميل

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل صوص البشاميل بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ملعقتين من السمنة وتركها حتى تسخن جيداً. ثم نقوم بإضافة ثلاث ملاعق من الدقيق ونقلب حتى يصبح الدقيق مثل الكتل. نقوم بإضافة كوب من الحليب للخليط ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل. بعد ذلك نضيف كوب من الماء بالتدريج حتى نحصل على القوام المناسب وبهدا يكون جاهز للاستخدام.

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