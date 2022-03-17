كريم سحري خطير لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وينعم الشعر الخشن نتيجة روعه من أول أسبوع

كريم سحري خطير لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات، كريم بانثينول وهو كريم متعدد الاستخدامات حيث يمكنك أن تستخدمه في العناية بالبشرة، كذلك يمكنك أستخدامه في تطويل وتكثيف الشعر. يتم أستخدام كريم البانثينول في مستحضرات التجميل وهذا لأنه متعدد الاستخدامات حيث يدخل في العناية في البشرة وكذلك في فرد وتنعيم الشعر، فلو كان شعرك جاف أو شعرك خشن يمكنك استخدام كريم البانثينول في علاج تلك المشكلة.

كريم سحري خطير لتطويل وتكثيف الشعر

سوف نقدم لكم الآن كريم البانثينول السحري الذي يعالج مشاكل الشعر من تقصف وتساقط كما إنه يعمل على تنعيم وفرد الشعر الخشن

استخدامات كريم بانثينول لتطويل وتكثيف الشعر

يمكنك أن تضع كريم البانثينول على شامبو أو يمكنك أن تضعه على زيت الشعر وتقوم بغسل الشعر.

ينصح العديد من الأطباء باستخدام كريم بانثينول للشعر نظرا لفائدة كذلك احتوائه على مادة البانثينول التي تساعد الشعر على اللمعان وتساعد أيضا في علاج الشعر الجاف والشعر الخشن.

قم بتفريغ كريم البانثينول على زيت الزيتون أو على زيت جوز الهند و قم بخلطه بشكل جيد وضعه على الشعر، فمن خلال خلط تلك المكونات تحصل على شعر ناعم وأملس بالإضافة إلى تكثيف وتنعيم الشعر.

فوائد كريم بانثينول للشعر المجعد

يوصي الأطباء باستخدام البانثينول للشعر، ولكن لا تفرط في استخدام منتجات البانثينول حيث أن ذلك سيؤدي إلى أضرار كثيرة من أهم الفوائد التي يحتوي عليها البانثينول:

تعمل على ترطيب الشعر وجعله لامع وناعم ، وغير متشابك.

، وغير متشابك. يعمل البانثينول على ترطيب الشعر من خلال الحفاظ على الماء الموجود بداخل الشعر.

يحل مشكلة تساقط الشعر حيث يقوي الباثينول فروة الشعر، بالإضافة إلى جعل الشعر طويل وكثيف.

كيف استخدم كريم بانثينول للشعر

من الأفضل أن تستخدم كمية قليلة من كريم البانثينول وبعد ذلك تصفيف الشعر.

اخلط البانثينول مع الشامبو أو البلسم بعد ذلك ضعه على الشعر.

يمكنك أن تمزج كريم البانثينول مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند للحصول على نتائج ممتازة.

كريم بانثينول للشعر مع زيت الزيتون