لعيون ساحرة.. تكثيف الرموش بدون زيوت أو ماسكرا بوصفات طبيعية امنة تماماً

هناك العديد من الطرق أثبتت فاعليتها في تكثيف الرموش بدون زيوت، حيث تم اللجوء إلى تلك الطرق لتجنب الأضرار التي قد تحدث للعين في حالة تسريب الزيت إليها، وبما أن الرموش رمز من رموز جمال العيون، ترغب كل فتاة وسيدة في إطالتها سريعا، للحصول على مظهر جمالي جذاب، تلجأ الكثير منهم في وضع الماسكرا أو تركيب رموش اصطناعية للحصول على المظهر المطلوب، ولكن هذا حل مؤقت للمشكلة، لذلك نستعرض معكم عدة طرق لتطويل الرموش خلال مدة قصيرة بشكل طبيعي.

تكثيف الرموش بدون زيوت

من أولى المكونات الطبيعية التي تعمل على تعزيز نمو الرموش الشاي الأخضر، فهو يحتوي على مركبات الفلافونويد والبوليفينول التي لها دور كبير في تطويل وتكثيف الرموش، إلى تجنب تناولها كمشروب، يمكن عمل كمادات للعين من خلال وضع أكياس الشاي على العينين لمدة ربع ساعة حتى تستفيد جذور الرموش بها، ومع المداومة ستلاحظين الفرق.

ثاني أفضل المكونات الطبيعة في تطويل الرموش الفازلين، حيث يتم وضعها على الجفون، ومن خلال فرشاة ماسكرا نظيفة ومرريها على كامل الرموش، واحرصي على تلك الخطوة قبل وضع الميك اب لتسهيل إزالته فيما بعد.

ثالث المكونات الطبيعية زبدة الشيا، فهي تعمل على الترطيب اللازم وتحفيظ نمو الشعر وزيادة كثافته بشكل كبير مع المداومة على وضعها يوميا.

أسباب تساقط الرموش

قد تعاني الكثير من الفتيات من قصر طول الرموش وعدم كثافتها. ولكن في حالة سقوطها يعتبر الأمر غير طبيعي. ولكن هناك أسباب في ذلك:

قد يكون ضعف جذور الرموش وراثيا، وع قلة العناية بها تتساقط وتتهالك.

أيضا كثرة الإجهاد وعدم النوم لفترة كافية يعمل على تساقط الشعر بوجه عام.

علاوة على ذلك عدم التوازن الهرموني إلى جانب جفاف الجفن وعدم حصوله على الترتيب اللازم.

من ناحية أخرى النوم بالماسكرا حيث يجب إزالتها بشكل لطيف حتى لا تتكسر أثناء التنظيف.

والأهم من ذلك كله استخدام منتجات للميك أب مجهولة المصدر تضر بشرتك ورموشك.

في الختام لذلك على كل سيدة ترغب في تكثيف الرموش بدون زيوت. المداومة على شرب الماء باستمرار لتقوية جذورها. إلى جانب تناول غذاء صحي به كل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بكامل أجزائه.