الطعم في حته تانيه.. طريقة عمل كبدة الدجاج مثل المطاعم بسر التتبيلة الرهيبة

الكبدة من العناصر الغذائية المفيدة جدا لجسم الإنسان خاصة الأطفال، لذلك من خلال مقالنا اليوم سنتعرف على طريقة عمل كبدة الدجاج مثل المطاعم، والتي يكون لها مذاق شهي، فعلى الرغم من أن كبدة الدجاج من أرخص الأطعمة إلا أنها هامة جدا للوقاية من الأنيميا، لاحتوائها على عنصر الحديد الذي يمد الجسم بالهيموجلوبين، بالإضافة لاحتوائه على البروتينات وفيتامين ب12 والعديد من العناصر الهامة لتقوية الجهاز المناعي.

كبدة الدجاج مثل المطاعم

في البداية لابد من توفير المكونات التالية قبل تحضير الوصفة، وهي:

واحد كيلو ونصف من كبدة الدجاج.

2 عدد اثنان بصلة متوسطة مبشورة.

عدد خمس فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الناشفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

فلفل رومي ألوان.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من البهارات.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة من دبس الرمان.

طريقة تحضير كبدة الدجاج

في وعاء عميق نضع به مقدار مناسب من الزيت ويتم وضعه على النار فور تسخينه يتم إضافة مفروم البصل ثم يترك حتى يذبل تماما.

ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم ونقلبه جيدا مع البصل.

يتم وضع جميع التوابل المذكورة بالمكونات السابقة ما عدا الملح ونقلبها جيدا أثناء تشويح البصل.

يتم إضافة مكعبات الكبدة ونبدأ في التقليب حتى يتغير لونها لدقائق معدودة.

ثم نقوم بإضافة الملح حسب الرغبة مع التقليب جيدا.

اتركيها على النار حتى تنضج تماما مع التقليب المستمر لها.

عندما تنضج نضع شرائح الفلفل الألوان مع التقليب جيدا ثم نقوم بغلق النار.

نقوم بوضع الكبدة بعد النضج في أطباق التقديم ونقوم برش عصير الليمون عليها، ويمكن وضع القليل من البقدونس حسب الرغبة.

بعد الانتهاء من عمل كبدة الدجاج مثل المطاعم تماما، تقدم ساخنة وبجانبها خبز بلدي وطبق من الطحينة، فهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ومشاكل في القلب والأوردة، فجانب احتوائها على عنصر الحديد، تتكون أيضا من العديد من الفيتامينات مثل الماغنسيوم وفيتامين أ، ب، ج، وهي هامة جدا لجسم الإنسان وجهازه المناعي.