نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتنظيف العميق.. كيفية عمل مقشر منزلي للوجه لتوحيد لون البشرة وتفتيحها درجتين فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن عمل مقشر منزلي للوجه بمكونات بسيطة طبيعية، حيث أن البشرة تحتاج للاهتمام بصفة دورية من خلال التنظيف الجيد لها والتقشير والترطيب في النهاية، للحفاظ عليها مشرقة ونضرة وأكثر شبابا، من خلال التخلص من الكثير من المشاكل التي تظهر بها مع التعرض المتكرر للعوامل الخارجية مثل أشعة الشمس، فالمقشرات الطبيعية تعمل على إزالة الجلد الميت وتفتيح البقع الداكنة مع مرور الوقت، لذا نعرض لكم من خلال مقالنا اليوم، أفضل الطرق الفعالة لصناعة مقشر طبيعي للبشرة، دون الحاجة لشرائها من محلات مستحضرات التجميل والتي تحتوي على مكونات ضارة للبشرة على المدى البعيد.

مقشر منزلي للوجه

من أكثر المكونات الطبيعية في صناعة المقشرات بالمنزل السكر، حيث يتم استخدامه في كثير من الوصفات الخاصة بالبشرة خاصة المقشرات، حيث يتم خلط ملعقتان كبيرتان منه مع ملعقة كبيرة من زيت جوزالهند، مع التقليب حتى تمتزج المكونات جيدا، ويتم توزيعه على البشرة بحركات دائرية برفق، ومع الاستمرار في تنفيذ تلك الخطوة لمدة لا تقل عن دقيقة كاملة ثم يتم غسل الوجه، كما يمكن استبدال زيت جوزالهند الذي يعمل بشكل كبير على ترطيب البشرة أثناء التقشير بزيت الزيتون، والذي يقوم بدوره أيضا في تنعيم وترطيب البشرة.

مقشر للوجه من اللوز وماء الورد

من المعروف أن ماء الورد هام جدا في ترطيب البشرة والعمل على تضيق المسام الواسعة، كما يتم استخدامه أيضا في صناعة مقشر طبيعي للبشرة من خلال إضافة بعض المكونات الطبيعية، مثل مطحون اللوز حيث يتم خلط نصف ملعقة منه مع مقدار مناسب معه من ماء الورد، ويتم التقليب للحصول على قوام المقشر، ثم نبدأ بوضعه على كامل الوجه والرقبة بحركات دائرية لدقائق معدودة، ثم يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر للتخلص منه.

السكر والقهوة لتقشير البشرة

من أكثر الطرق التي أثبتت فاعليتها في تقشير البشرة، هي خلط السكر مع حبيبات القهوة الناعمة مع قليل من عصير الليمون، ويتم فرده على البشرة مع حركات دائرية خفيفة، للتخلص من بقايا الجلد الميت والترطيب والتفتيح، وعند الانتهاء يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ثم تجفيفه.

وإلى هنا نكون قد تعرفنا على أكثر من مكون طبيعي، لصناعة مقشر منزلي للوجه بالبيت وبخطوات بسيطة.