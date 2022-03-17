كنز رباني خطير موجود في كل بيت يعمل على التخلص من قشرة الشعر نهائياً مش هترجع مرة أخري

التخلص من قشرة الشعر نهائياً ، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر حيث أنها تكون مشكلة مزعجة وتسبب القلق لهم، بالإضافة إلى أنها تسبب الشعور بالإحراج لأنها تكون ظاهرة في الشعر بشكل ملحوظ، وهناك الكثير من المنتجات الطبية التي تستخدم لعلاج القشرة ولكن أغلبها يسبب جفاف للشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من القشرة.

التخلص من قشرة الشعر نهائياً

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها وتطبيقها بسهولة على الشعر من أجل القضاء على القشرة ومنها:

خل التفاح للتخلص من قشرة الشعر

يعد خل التفاح من المنتجات الفعالة التي تساعد في التخلص من القشرة .

ويتم استخدام خل التفاح عن طريق إضافة كميات متساوية من الماء وخل التفاح معاً وتركها على جنب لمدة ربع ساعة.

ثم بعد ذلك يتم استخدامها في غسل الشعر باستخدام المزيج، ومن أجل الحصول على نتيجة فعالة يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة كل يومين.

اللبن الرائب للقضاء على قشرة الشعر

يساهم اللبن الرائب في التخلص من قشرة الشعر .

ويمكن استخدامه من خلال إضافة كمية قليلة من اللبن الرائب إلى الشعر وغسل الشعر به.

ثم يتم تركه على السهم حتى يجف تماماً لمدة ساعة أو أكثر وبعدها يتم غسل الشعر والفروة بالماء والشامبو.

الحلبة لحل مشكلة قشرة الشعر

تعتبر الحلبة من المنتجات الطبيعية المفيدة للشعر حيث أنها تساعد في تقليل تساقط الشعر وتعمل على تقوية الشعر .

بالإضافة إلى حل مشكلة قشرة الشعر.

ويتم استخدامها من خلال نقع ملعقتين من الحلبة في الماء وتركها لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يتم طحن الحلبة حتى تصبح عجينة، وعندها يتم تطبيق الحلبة على فروة الرأس وتركها لمدة 30 دقيقة.

وبعدها يتم غسل الشعر جيداً، ومن أجل الحصول على نتيجة فعالة يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

زيت الزيتون للتخلص من قشرة الشعر