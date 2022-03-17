نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور: في المنزل بطريقة مضمونة في رمضان2022 في المقال التالي
نتعرف علي طريقة عمل البيتي فور , المضمونة في شهر رمضان الكريم لسنة 2022, حيث نتكلم عن افضل الطرق للأعداد البيتي فور الهش والناعم ويشتهر عمله في معظم الدول العربية وبالذات مصر والسعودية والأمارات, وهي يتميز بالقوام الخفيف والطم الرائع, ويحب تناوله الجميع في كل وقت لاكن يكثر عمل بيتي فور في شهر رمضان المبارك, ويقدم في المناسبات ويمكن عمله بأكثر من طريقة ويمكن تقدم الشاي الساخن بجانبها أو الحليب ويعتبر البيتي فور من اجمل المخبوزات التي تقدم في جميع الأوقات سوف نتعرف سويا ومن خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن افضل طريقة عمل البيتي فور وافضل الطرق المضمونة في رمضان2022.
مكونات طريقة عمل البيتي فور الرهيب للشهر رمضان الكريم2022
حيث نتعرف معا علي مكونات عمل البيتي فور في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- كوب ونصف من الزبدة.
- كوب من السكر البودرة.
- كوبان من الدقيق.
- معلقة صغيرة من فانيليا.
- عدد 4بياض بيض.
- مكونات التزين.
- كوب من المربي.
- كوب من الشكولاتة.
- مكسرات علي حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة عمل البيتي فور الرهيب في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء ونخفق الزبدة بشكل جيد إلى أن تبيض وتصبح زي الكريمة ثم نضيف السكر ونستمر بالخفق الجيد حتي نشكل خليط متجانس.
- ثم ننزل ببياض البيض بتدريج مع الخفق المستمر حتي ننتهي من بياض البيض.
- ثم نضيف الفانيليا ونستمر في الخفق وننزل بالدقيق ثم رشة الملح مره واحده ونضربهم أو نستمر في الخفق مرة واحده حتي نكون عجينة متجانسة ولينة.
طريقة التسوية
سوف نتعرف الآن علي طريقة سريعة جدا لتسوية في المنزل بطريقة مضمونة وهي كالاتي:-
- نقوم بترك العجينة في الثلاجة لبعض الوقت ثم نخرجها ونقسم العجينة نصفين ونضيف معلقة من الكاكاو حتي تعطينا لون بني من البيتي فور
- ثم نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونشكل العجينة علي الشكل المطلوب لعمل البيتي فور ونتركها لبعض الوقت حتي تسخن الفرن.
- ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية ثم ندخل الصينية وننتظر حتي تنضج ثم نخرجها وننتظر حتي تبرد
- ونزين الكمية المطلوب للأكل وليس جميع الكمية ونزين علي حسب الطلب ونضع طبقة من المربي أو الشكولاتة علي طرف البيتي فور.
- ونرش مكسرات عليها وتضع علي طبق وتقدم بألف هنا وشفا.
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