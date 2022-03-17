نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي واحدة بطاطس وملعقة خميرة وشوية دقيق وشوفي الأكلة الجامدة دي مش هتحتاجي حاجة جنبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من الخضروات الاقتصادية التي تستخدم بشكل متكرر في المطبخ المصري, كما ان الكثير يفضلها بسبب فوائدها الغذائية للجسم, ويمكن تحضير البطاطس بأكثر من طريقة ولكن جميعها طرق اعتيادية, لذلك نجد ان الكثير يبحث عن طريقة جديدة لعمل البطاطس في البيت للغداء او العشاء, ويمكن عمل البطاطس مع الخميرة والدقيق بسهولة لتحضير وجبة لذيذة جدا, ولكن لا يعرف الكثير كيفية تحضير البطاطس بهذه الطريقة وخلال السطور التالية سنوضح كيفية تحضير وجبة البطاطس بسهولة وبسرعة في البيت.

مقادير عمل وجبة البطاطس بسهولة

حبتان بطاطس.

حبة بيض.

معلقة دقيق.

معلقة خميرة.

معلقة نشا.

معلقة ملح.

فلفل.

كمون.

بابريكا.

زيت للقلي.

كيفية تحضير وجبة البطاطس بالدقيق للغداء بسهولة

تعد هذه الوجبة من وجبات البطاطس اللذيذة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير ويتم تحضيرها كالتالي:-

في البداية يتم غسل البطاطس وتقشيرها وتقطع مكعبات صغيرة وتوضع في اناء على النار ويضاف عليها كمية من الماء حتى تغطيها ورشة من الملح وتترك حتى تسلق.

بعد عشرون دقيقة يتم تصفيه البطاطس وهرسها جيدا حت تصبح ناعمة مثل العجينة وتغطي وتترك فترة ترتاح.

بعد ذلك يتم تشكيل البطاطس دوائر متوسطة السمك وتوضع في الثلاجة نصف ساعة.

في اناء توضع معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا وملح وفلفل وكمون والبابريكا ومعلقة صغيرة خميرة وتقلب كل منهم معا وسوضع عليهم حبة بيض وتقلب ويضاف كمية من الماء بالتدريج حتى يتكون خليط سمكة متوسط.

يتم اخراج البطاطس من الثلاجة وتوضع في العجينة وتقلب جيد وتوضع في الزيت الساخن وتكرر هذه الخلطة مع كل الكمية.

تقلب البطاطس في الزيت حتى تنضح ويتم تصفيتها جيدا من الزيت وتقدم.

ما هي أهمية تناول البطاطس

تحتوي البطاطس على العديد من العناصر المهمة للجسم مثل الكالسيوم والحديد والزنك كما لانها تحفز انتاج الكولاجين الذي يحافظ على صحة العظام, وتحتوي على البوتاسيوم والعديد من الفيتامينات التي تعزز من صحة القلب وتحسن من نسبة ضغط الدم, وتقلل من الاصابة بالجلطات في الاوعية الدموية

اسرار نجاح بطاطس المطاعم

يمكنك عمل بطاطس المطاعم في خلال دقيقتين تصبح مقرمشة ولذيذة مثل الجاهزة وذلك عن طرق استخدام ملعقة سحرية تساعد في جعلها مقرمشة وخطيرة هي ملعقة النشا حيث تلعب دور كبير في نجاح البطاطس وجعلها ألذ من المطاعم ويجب أيضا لكي تحصلي على بطاطس رائعة أن تقومي باختيار بطاطس مخصصة للتحميرلكب تصبح مقرمشة