نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسيمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
البسيمة ، تعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم بسهولة، حيث أنه يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتعتبر من الحلويات التي من السهل عملها دون خوف أو قلق، وتبحث دائماً الأمهات على طرق حلويات سهلة ومختلفة لعملها لأبنائها في شهر رمضان الكريم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البسيمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل البسيمة
تتكون البسيمة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- نصف كوب من السكر.
- 3 حبات من البيض.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- كوب من اللبن الرائب.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوب من الدقيق الفاخر.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- كوب من جوز الهند.
- رشة صغيرة من الملح.
مقادير عمل الشربات
هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالآتي:-
- كوب من الماء.
- 2 كوب من السكر.
- عصير نصف ليمونة.
خطوات إعداد الشربات
تحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر جيداً، ثم نرفع الخليط على النار ونضيف إليه عصير الليمون، ونتركه حتي يغلي جيداً ويصبح القوام ثقيل، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتي برد قليلاً ثم نسكبها على الحلوى دافئ.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير البسيمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به البيض والفانيليا والسكر واللبن الرائب والزبدة ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به الدقيق جوز الهند والبيكنج بودر والملح ونخلط المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك خليط الدقيق الي الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً حتي الحصول على خليط متجانس.
- ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- نسكب الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزيت وتدخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات.
- ثم نترك الصينية حتى تبرد ثم نقطعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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