نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تبيض وجهك بسرعة في المنزل؟ تبييض سريع للوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تبيض وجهك في المنزل بوصفات طبيعية آمنة هذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، فكما نعلم أن البشرة تحتاج دوما إلى عناية بها لعدم التعرض لبعض من المشاكل منها النمش البقع الندوب الحبوب وعدم توحيد لونها، ومع الخلطات الطبيعية التي تساعد بفعاليتها المذهلة في تبييض البشرة وجعلها أكثر نضارة واشراقا ستحصلين على عناية فائقة للبشرة، وبالسطور التالية نتناول بعض من الوصفات المجربة في تفتيح البشرة.

كيف تبيض وجهك في المنزل

الليمون هو العنصر الاساسي في تفتيح البشرة، حيث يعطيكي نتيجة خيالية عند دمج عصير الليمون مع بعض من المكونات الطبيعية، كما يتم استعمال عصير الليمون كمكون ضمن مكونات بعض الكريمات التي تتخصص في تفتيح البشرة ويرجع ذلك لقدرته الهائلة في معالجة مشاكل البشرة بشكل عام، ولذلك سنستخدم الليمون في خلطات اليوم جميعها.

المكونات

-ملعقتان من عصير الليمون.

-نصف ملعقة من ماء الورد.

-ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نضع المكونات جميعها في إناء صغير الحجم.

نخلط جيدا جدا حتي تمتزج المكونات ويصبح لديكي خليط متجانس.

نحضر قطعة قطن ونغمسها في إناء الخليط.

نمسح الوجه بها ونمررها على الرقبة واليدين برفق.

ننتظر حتي مرور 40 دقيقة.

نغسل الوجه جيدا بالماء، ونحرص على تكرار الوصفة مرتين اسبوعيا.

كيفية تبييض الوجه واليدين بوصفات طبيعية

المكونات

-ملعقة من الزبادي.

-ملعقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير الوصفة

يتم دمج الزبادي مع عصير الليمون جيدا. بعد التأكد من خلط المزيج يطبق على الوجه واليدين. يترك على الأقل لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافيء. تكرر العملية ثلاثة مراتمن كل اسبوع.

خلطة معجون الطماطم مسحوق النشا لتفتيح البشرة

أصحبت خلطة الطماطم أكثر الوصفات التي يتم اتباعها للحصول على بشرة أكثر حيوية واشراقا، كونها تحتوي على خصائص عديدة للعناية بالبشرة.

المكونات

ملعقة من معجون الطماطم.

ملعقة من النشا.

الطريقة

نمسح الوجه بخليط الطماطم والنشا بعد التأمدتماما من دمج المكونان معا. نترك الخليط لمدة نصف ساعةعلى البشرة. ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر، ينبغي تكرار الوصفة ثلاثة مرات على الأقل من كل اسبوع.

تبييض البشرة بالخيار

الخيار هو من أفضل الوصفات التي تساعد على تنقية البشرة والعمل سريعا على علاج البقع والندوب، حيث يحتوي الخيار على خصائص مذهلة في تفتيح البشرة ولذلك يتم دمجه في الكثير من الوصفات والكريمات المختصة في العناية بالبشرة.

المكونات

ملعقتان من عصير الخيار

ملعقة من الزبادي.

الطريقة