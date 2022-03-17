لذيذة وشهية كيكة الشيكولاتة الهشة بطريقة سريعة في المنزل

تعد كيكة الشيكولاتة من أشهر وأفضل الحلويات في جميع دول العالم، حيث يفضلها الكبار والصغار وخاصاً الأطفال هذا يرجع إلى تفضيلهم للشيكولاتة التي يتم وضعها داخل الكيكة لكي تكتسب اللون البني، كما تعد كيكة الشيكولاتة من الحلويات اللذيذة والشهية بسبب وجود. نكهة الشيكولاتة بداخلها بشكل قوي وملحوظ، ويوجد عدة طرق لصنعها داخل المنزل حيث توجد بعض الطرق التي يتم تحضيرها من خلال تذويب بعضاً من قطع الشيكولاتة الخام، وطرق أخرى تعتمد على الكاكاو الخام في صنعها، لهذا من خلال هذا المقال سوف نقدم أبسط الطرق وأسهل لتحضير كيكة الشيكولاتة، حتى تتمكن جميع السيدات وربات البيوت من تحضيرها بشكل بسيط وسريع.

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة

تستطيع الآن جميع ربات البيوت القيام بتجهيز بعض من الحلويات بدلاً من شرائها من الخارج، حيث يجهل معرفة مصادر تلك المكونات، ومن بين تلك الحلويات نقدم مكونات عمل كيكة الشيكولاتة الهشة حيث تأتي كالآتي:-

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

1 كوب من السكر الأبيض.

1 كوب زيت نباتي.

1 كوب من الحليب السائل.

3 ملاعق من مسحوق الكاكاو الخام الغير محلى.

1 ونصف كوب من الدقيق الفاخر الأبيض.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغير من الفانيليا البودرة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة