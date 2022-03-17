نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذة وشهية كيكة الشيكولاتة الهشة بطريقة سريعة في المنزل في المقال التالي
تعد كيكة الشيكولاتة من أشهر وأفضل الحلويات في جميع دول العالم، حيث يفضلها الكبار والصغار وخاصاً الأطفال هذا يرجع إلى تفضيلهم للشيكولاتة التي يتم وضعها داخل الكيكة لكي تكتسب اللون البني، كما تعد كيكة الشيكولاتة من الحلويات اللذيذة والشهية بسبب وجود. نكهة الشيكولاتة بداخلها بشكل قوي وملحوظ، ويوجد عدة طرق لصنعها داخل المنزل حيث توجد بعض الطرق التي يتم تحضيرها من خلال تذويب بعضاً من قطع الشيكولاتة الخام، وطرق أخرى تعتمد على الكاكاو الخام في صنعها، لهذا من خلال هذا المقال سوف نقدم أبسط الطرق وأسهل لتحضير كيكة الشيكولاتة، حتى تتمكن جميع السيدات وربات البيوت من تحضيرها بشكل بسيط وسريع.
مكونات عمل كيكة الشيكولاتة
تستطيع الآن جميع ربات البيوت القيام بتجهيز بعض من الحلويات بدلاً من شرائها من الخارج، حيث يجهل معرفة مصادر تلك المكونات، ومن بين تلك الحلويات نقدم مكونات عمل كيكة الشيكولاتة الهشة حيث تأتي كالآتي:-
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 1 كوب من السكر الأبيض.
- 1 كوب زيت نباتي.
- 1 كوب من الحليب السائل.
- 3 ملاعق من مسحوق الكاكاو الخام الغير محلى.
- 1 ونصف كوب من الدقيق الفاخر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- ملعقة صغير من الفانيليا البودرة
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة
- قومي أولاً بوضع كلا من الحليب السائل والزيت النباتي مع إضافة السكر والكاكاو في محضر الطعام.
- اخلطي جميع المكونات بشكل جيد حتى احصلي على سائل متماسك يشبه الشيكولاتة السائلة.
- قومي بملء كوب من مزيج الشيكولاتة السابق وقومي بحفظه داخل الثلاجة، حتى تقومي بتزين كيكة الشيكولاتة من خلاله.
- ضعي المتبقي من مزيج الشوكولاتة في وعاء نظيف.
- أضيفي البيض والدقيق ثم ضعي كمية البيكنج بودر والفانيليا المحددة.
- قومي بخلط جميع المكونات بشكل جيد من خلال الخلط اليودي أو عن طريق محضر الطعام نفسه.
- ادهني صينية خاصة بدخول الفرن بزبدة أو ضعي داخلها ورق الزبدة.
- اضيفي مزيج الكيكة في الصينية برفق، ثم قومي بوضعه في فرن ساخن مسبقاً تصل درجة حرارته إلى 150 درجة.
- اخرجي الصينية من الفرن بعد مدة لا تزيد عن 40 دقيقة.
- ضعي كوب الشيكولاتة الذي وضعتيه داخل الثلاجة فوقها للتزين.
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