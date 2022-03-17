اعمليها كل يوم لذيذة وشهية كيكة البسبوسة الشهية في البيت بمكونات سهلة

كيكة البسبوسة الشهية من أشهر الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار؛ حيث أنها لذيذة ومفيدة للجسم لما تحتوي عليه من مكونات، وتعتبر كيكة البسبوسة وجبة إفطار خفيفة في العمل وللأولاد أثناء ذهابهم للمدارس، ويتميز هذا النوع من الكيك بالمذاق اللذيذ والطعم الطيب والملمس الناعم، وتعتبر من الوصفات البسيطة التي لا تستغرق وقت في التحضير ولا تكلفك الكثير.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

يمكنك الحصول على كيكة البسبوسة اللذيذة في دقائق بسيطة، وذلك لأنها سهلة التحضير تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

ثلاث أكواب من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب من الزبادي.

2 كوب من الشربات.

كوب من القشطة..

طريقة التحضير

من خلال المكونات التي ذكرناها في السابق وبعض التحضيرات يمكنك الحصول على أفضل طعم لكيكة البسبوسة اللذيذة؛ فهي خطواتها سهلة جدا ولا تستهلك مجهود في طريقة عملها ولا تستهلك تكاليف عالية، بل تحتوي على فوائد كثيرة للجسم وإليكم الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع به كلا من الدقيق والسميد وجوز الهند ثم نخلطهم جيدا.

نضيف إلى هذا الخليط البيكنج بودر والسكر ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نضيف إلى الخليط الزبادي والزبدة وتترك العجينة، ولا تعجن حتى يتم الحصول على قوام رملي.

يتم إحضار صينية متوسطة الحجم وندهنها بالسمن من جميع الجوانب.

نضع الخليط في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نترك الصينية داخل الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

نخرج البسبوسة من الفرن ثم نسقيها بالشربات فور خروجها وهي ساخنة.

نترك البسبوسة حتى تبرد وتقدم في طبق التقديم.

تقدم قطعة البسبوسة مع قطعة قشطة.

طريقة تحضير الشربات

يتم التحضير من 2 كوب من السكر مع كوب من الماء، ونضعهم على نار متوسطة حتى يسخن الخليط، ومن ثم يتم وضع عصير ليمونة واحدة مع التقليب الجيد، وذلك حتى يتماسك الخليط قليلا ثم نرفعه بعد ذلك من على النار حتى يبرد ويستخدم وقت الاحتياج إليه.