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يعد البابا غنوج من المقبلات اللذيذة التى يحبها الجميع حيث انها غنية بعناصر مفيدة لانها تتكون من الباذنجان مما يحتوى على الحديد والمعادن، يقدم البابا غنوج مع البطاطس المقلية او الاسماك والمشوايات، ويمكن تحضير الباذنجان باكثر من طريقة وطعم مختلف، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البابا غنوج. طريقة عمل سلطة بابا غنوج المكونات ٢ حبة باذنجان رومى.

١قرن فلفل رومى.

بصلة صغيرة الحجم.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الطحينة.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

نصف معلقة شطة حسب الرغبه.

كمية قليلة من البقدونس.

٢فص ثوم مهروس.

٣معالق من الزيت النباتى. الطريقة نقوم بغسل الباذنجان والفلفل والبصل جيدا.

ندهن الشواية بقليل من الزيت.

نضع الباذنجان والفلفل والبصل على الشواية.

نقوم بتقليب الخضروات على الوجين حتى يتم شويهم جيدا.

نرفع الخضروات المشويه من على الشواية ونتركهم جانبا حتى يبردو قليلا.

نقوم بتقشير الباذنجان والبصل.

فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع الباذنجان مع الفلفل والبصل والثوم.

نضف اليهم الطحينه والزيت ونخلط المكونات بشكل جيد.

نضع معهم الملح والكمون وعصير الليمون ونخلطهم مرة اخرى.

نفرغ البابا غنوج فى وعاء التقديم ونضف على الوجه القليل من الزيت والبقدونس.

يقدم البابا غنوج مع المشويات والاسماك ويمكن ايضا تقديمه مع المسقعه والبطاطس المقليه. طريقة عمل الباذنجان المقلى المكونات ١كيلو من الباذنجان الرومى.

زيت غزير للقلى.

معلقة صغيرة من الملح.

بقدونس مفروم للتقديم. الطريقة نقوم بتقشير الباذنجان وتنظيفة من الروؤس.

نضع القليل من الملح على الباذنجان ويقلب جيدا ويترك لمدة نصف ساعه.

نسخن الزيت جيدا ثم نضع الباذنجان فى الزيت.

يقلب الباذنجان على الوجين حتى نحصل على اللون الذهبى.

يرفع الباذنجان من الزيت على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

نرص الباذنجان على سرفيس التقديم ونضف اليه القليل من البقدونس للتقديم.

يمكن اضافة دقه من الثوم والخل على الباذنجان المقلى مما يعطيه مذاق طيب ورائحه طيبه.

يقدم الباذنجان المقلى مع البطاطس المقلية وسلطة الخضروات.

ويمكن ايضا تحضير الباذنجان بالصلصة والفلفل الحامى. عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطة بابا غنوج في المنزل مثل المطاعم خطوة بخطوة - ثقفني

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