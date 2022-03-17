نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لشراء الفول من الشارع مع خلطة فول العربيات المظبوطة 100% لطبق محبش وأسعدي أسرتك على السحور في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك أفضل طريقة للتعرف على خلطة فول العربيات التي نريد جميعنا تطبيقها في منازلنا، فما أشهى طعم الفول الذي نتناوله من العربيات ولكن هل يكون صحي؟ بالطبع لا لأن جميع المأكولات التي نأكلها من الخارج ربما تكون ملوثة أو غيره، لذلك من الأفضل عملها في المنزل، واليوم سوف نعرفك على أشهى طريقة لعمل الفول في المنزل وسيكون بطعم فول العربيات.

خلطة فول العربيات

أنا شخصياً أشتهي كثيرا تناول الفول المدمس من عربية الشارع ولكنه يمكن أن يسبب الكثير من الأمراض بسبب عدم نظافة مكوناته أو عدم نظافة البائع أو غيره، لذلك سنقوم اليوم بعمله في المنزل بأسهل الطرق.

خلطة الفول بالزيت

هذه الطريقة تكون سهلة للغاية ولن تأخذ وقت طويل لتحضير احلى طبق فول مدمس بالزيت الحار:

المكونات

فول مدمس بالكمية التي تريدها.

زيت حار بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

البهارات التي تريدها (كمون، ملح، فلفل).

كمية بسيطة جداً من الشطة.

شرائح مقطعة من البصل والطماطم.

ثوم مفروم.

ليمون.

جرجير.

الفول المدمس مثل عربات الشارع

أولاً وضع إناء على النار ثم نضع به كمية من الزيت الحار أو الزبدة حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم وضع الفول بع تسخين الزيت أو الزبدة، ثم نقوم بهرس الفول جيداً ليكون ناعم تماماً.

ثم وضع جميع التوابل التي تريدها مثل الملح والكمون والفلفل الأسود والشطة.

بعد ذلك نقوم بوضع نصف ليمونة أو ليمونة كاملة حسب رغبتك.

ثم تقليب الفول جيداً وبذلك سوف يصبح جاهز للتقديم.

فول بالطحينة والتوابل

إذا كنت تحب تناول الفول المدمس بالطحينة فهذه الطريقة إليك:

المكونات

كمية من الزيت.

كمية صغيرة من الطحينة.

توابل (فلفل أسود، ملح، كمون، كزبرة ناشفة، شطة).

طريقة التحضير

أولاً يتم وضع الفول في إناء على النار.

بعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من الزيت على الفول.

ثم يتم تقليب الفول والزيت مع بعضهم وهرس الفول جيداً.

بعد ذلك يتم وضع الكمية التي تريدها من الطحينة.

ثم يتم وضع التوابل الأخرى والتي يكون أهمها الملح.

بعد ذلك يتم تقليب كل المكونات مع بعضها وسوف يصبح الفول جاهز للطعام.

الآن أنت تعرفت على خلطة فول العربيات التي يمكنك عملها كل يوم في الصباح للإفطار، والتي تغنيك عن شراء الفول من الشارع كما أنها تكون أقل تكلفة، والآن قم بعمل الفول في منزلك بأقل جهد ومذاق أروع.