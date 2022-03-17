وداعاً للطبيب.. تبييض الأسنان بسرعة وانقذ أسنانك من الاصفرار والضياع بخلطة منزلية رهيبة ووفر نقودك

تبييض الأسنان بسرعة من الإجراءات التي يتم تنفيذها عندما تكون الأسنان صفراء بدرجة كبيرة، أو تميل إلى اللون الرمادي، أو اللون البني، يمكن التخلص من هذا اللون المزعج عن طريق الذهاب إلى الدكتور، وتبييضه بالمواد الكيميائية، أو يمكنك استخدام معجون الأسنان المناسب لك لفترة من الوقت، ولكن حتى تحصل على أسنان بيضاء مثل اللؤلؤ لابد من توافر بعض العوامل، أن اللثة تكون صحية وأسنان صحية أيضا.

تبييض الأسنان بسرعة

هناك الكثير من الوصفات التي يمكن أن تقوم بصنعها بسهولة وبسرعة في المنزل، وتساعد على تبييض الأسنان بشكل فعال، ويمكن أن تتناسب هذه الوصفة مع الأشخاص الذين لا يرغبون باستخدام المواد الكيميائية على أسنانها.

بيكربونات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين

يقال إن استخدام صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين يزيل تراكم البكتيريا يساعد في إزالة البقع من على الاسنان.

قم بمزج ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين لعمل عجينة.

اشطف فمك جيدًا بالماء بعد غسل أسنانك بهذا المعجون.

قشور الليمون أو البرتقال أو الموز لتبييض الأسنان

فرك الأسنان بقشور الليمون أو البرتقال أو الموز على أسنانك يبيضها.

كما أن حامض الستريك الموجود في بعض قشور الحمضيات يساعد في تبييض الأسنان.

افركي قشور الفاكهة برفق على أسنانك لمدة دقيقتين.

تأكد من شطف فمك جيدًا ثم تنظيف أسنانك.

ملاحظة: كن حذرًا عند استخدام هذه الطريقة، لأن الفاكهة الحمضية يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وتآكلها، لذلك إذا لاحظت أن أسنانك أصبحت أكثر حساسية، فتوقف فورا عن استخدام هذه الطريقة.

استخدام أقراص الفحم للتخلص من الصفار

يستخدم الفحم النشط لإزالة البقع من الأسنان.

يزيل التصبغات والبقع من الأسنان لأنه ماص للغاية، أيضًا يزيل البكتيريا والسموم من الفم.

هناك معجون أسنان تحتوي على الفحم، يساعد على تبييض الأسنان

قم بفتح كبسولة من الفحم المنشط وضع محتوياتها على فرشاة الأسنان.

اغسل أسنانك برفق بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

إذا كانت أسنانك حساسة، يمكنك وضعه على الأسنان مباشرة، وتركه لمدة دقيقتين.

اشطف فمك جيدًا بالماء بعد استخدام أقراص الفحم.

اصفرار الأسنان من الأمور المزعجة، ولاسيما عند كبار السن، لذلك قدمنا لكم الكثير من الطرق المستخدمة في تبييض الأسنان بسرعة، اختر الأنسب من بينهم.