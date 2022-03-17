حلويات الفرحة.. مهلبية قمر الدين وفرحي أسرتك بألذ حلوى سريعة وخفيفة في رمضان لن تنسي طعمها

تعتبر مهلبية قمر الدين من الحلويات الرمضانية التي يعشقها جميع الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وذلك يرجع لمذاقها اللذيذ، واحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لجسم الإنسان، وذلك الذي يجعل تحضيرها لا يقتصر على شهر رمضان فقط، بل يتم تحضيرها في أي وقت خلال العام، ويتم تحضيرها بكل سهولة وفي وقت قصير.

مهلبية قمر الدين

من الحلويات الغير مكلفة في تحضيرها، وجميع مكوناتها من المنزل حتى ملفوف قمر الدين الذي لا يخلو منه منزل في رمضان، ويتم تحضيره كالآتي:

المكونات

كوبان من قمر الدين.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

مكسرات حسب الرغبة بندق، فستق، لوز، جوز هند مبشور، زبيب.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

يقطع ملفوف قمر الدين إلى قطع صغيرة وتوضع في نصف كوب من الماء لمدة ساعتين حتى يذوب في الماء.

في حالة عدم وجود فترة كافية لكي يترك في الماء يتم وضعه في الخلاط الكهربائي ويتم ضربه حتى يصبح سائل.

يتم وضعه على نار منخفضة ويتم إضافة السكر له مع التقليب جيدًا حتى يذوب السكر فيه تمامًا.

يتم وضع النشا في نصف كوب الماء الآخر المتبقي لدينا، ويتم تقليبها جيدًا حتى تذوب النشا تمامًا في الماء، ووضعها على قمر الدين ويتم الاستمرار في التقليب.

يترك الخليط على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، وحتى يتغير قوامه ويأخذ القوام الثقيل المراد الوصول إليه.

يتم وضع الفانيليا وجوز الهند مع الاستمرار في التقليب.

يتم رفع قمر الدين من على النار ويتم وضعه في أطباق التقديم.

يدخل قمر الدين الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتماسك.

وبذلك يكون جاهز للتقديم لكن لابد من تزيينه بالمكسرات قبل التقديم مثل البندق والزبيب وجوز الهند المبشور والفستق.

في نهاية مقال مهلبية قمر الدين ذكرنا المكونات التي يحتاجها في التحضير والتي لابد من وضعها بشكل دقيق، كما ذكرنا الخطوات التي لابد من اتباعها بشكل صحيح لكي يتم تحضيرها بأفضل مذاق لها، وذكرنا المكونات التي يتم تزيين الأطباق بها قبل التقديم.