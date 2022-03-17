لسفرة مميزة.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة خفيفة وشهية واقتصادية

كفتة البطاطس بالجبنة من ألذ الأطعمة التي يمكن تقديمها كأحد أنواع المقبلات أو وجبة كاملة، والتي تعد من الأطعمة ذات القيمة الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة، ولكن يجب الانتباه إلى أنها قد تؤثر بالسلب على متبعي الحمية الغذائية ومريض القلب، إذ أنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون، وتعتبر وجبة البطاطس من الوجبات التي يمكنك إطعامها لأطفالك إذا كانوا يرفضون تناول البطاطس في شكلها المألوف، فهذه إحدى الحيل التي تجعلهم يقبلون عليها خاصة إذا ما أضفت لها الكاتشب.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة

المكونات :

3 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

ثمرة بصلة واحدة.

2 فص ثوم.

بصل أخضر وكرات.

ملح وفلفل.

زيت للقلي.

1 صفار بيض.

جبنة رومي أو أي أنواع من الجبن

خطوات تحضير كفتة الجبنة

أولا قومي بسلق البطاطس ثم قومي بهرسها في إناء كبير حتى تصير معجونًا ناعمًا وخالي من أي تكتلات.

قومي بتقطيع البصلة ثم قليها جيداً.

ضعي البصل المقلي على البطاطس ثم ضعي الثوم المفروم والملح والفلفل وقلبي المكونات.

قومي بتقطيع الكرات والبصل الأخضر لقطع صغيرة ثم أضيفيهم إلى المكونات وقومي بمزجها جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

في وعاء القلي قومي بتسخين الزيت جيدًا واصنعي من الخليط قطع على شكل كور صغيرة.

قومي بحشو كرات البطاطس جبن وأحكمي إغلاقها جيدًا.

ضعي كرات البطاطس في صفار البيض، ثم انشليها وضعيها في دقيق أو فيجتار حسب الرغبة، ويمكنك إضافة الطعم الحار إلى الدقيق أو الفيجتار.

ضعي كرات البطاطس في الزيت وقومي بتقليبها وراقبيها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة من الخارج وطرية وهشة من الداخل.

ارفعي البطاطس من على النار وقدميها مزينة بقطع البقدونس المقطعة والطماطم.

ويمكنك حشو كرات البطاطس بالبسطرمة أو اللحم المعصج وغيرها من الأصناف حسب رغبتك.

ويمكنك تقديمها بجانب أصناف المعكرونة أو بجانب السلطات والتونة والأسماك.

كما يمكنك تحضير كمية كبيرة من كفتة البطاطس بالجبنة ورصها فى أطباق فل، ويتم تغليفها جيداً بورق الاسترتش، ويتم تخزينها فى الفريزر بالكمية التي تحتاجها كل أسرة، وقبل الاستخدام يتم إخراجها من الفريزر قبلها بمدة قليلة.