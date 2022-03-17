ضعي الكوكاكولا على الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك

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البيبسي على الصابون ومش هتصدقى النتيجة أصبحت معظم السيدات يلجأوا إلي الوصفات الطبيعية التي تحقق نتائج رائعة حيث لا يترتب عليها أي آثار جانبية خطيرة كما وصفة البيبسي مع الصابون من الوصفات الطبيعية فعالة في تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنه للجسم بشكل سريع وفوري هو من أكثر الوصفات التي تعتمد عليها معظم صالونات التجميل المختلفة بالإضافة لذلك فهي من الوصفات السهلة والبسيطة التي تتوافر مكوناتها داخل المنزل وهنا في هذا المقال سوف نتعرف علي ضعي البيبسي على الصابون ومش هتصدقي فهي فعلا من الوصفات التي تحقق نتائج مبهرة جدا خلال فترة زمنية قصيرة بمكونات بسيطة وسهلة متوفرة داخل المنزل ويمكن لأي سيدة القيام بهذه الوصفة بكل سهولة دون مجهود كبير.
مكونات وصفة البيسي مع الصابون
تعتمد على هذه الوصفة على مكونات طبيعية وقوية في تفتيح وشد البشرة والتخلص من التجاعيد والترهلات وكذلك تعمل على نضارة البشرة وتتضمن مكونات هذه الوصفة على الآتي:
- كوب من الصابون المبشور
- كوب صغير من البيبسي
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر
طريقة تحضير وصفة البيبسي مع الصابون
هي من الوصفات السريعة التي تعطي نتائج ممتازة بشكل فوري ولكن يوجد بعد الخطوات الهامة التي يجب إتباعها عند تحضير الوصفة للحصول على نتائج سريعة وفعالة الوصفة وتشمل هذه الخطوات على الآتي:
- نقوم ببشر الصابون بالاعتماد على المبشرة اليدوية
- نحضر إناء نضع فيه بشر الصابون مع إضافة كوب صغير من البيبسي ثم نرفع الإناء علي النار علي درجة حرارة منخفضة ونقوم بخلط المزيج يذوب الصابون ثم تضاف ملعقة كبيرة من النشا الذرة
- ننتظر الخليط حتي يمتزج الخليط جيدا ويصبح القوام كريمي متماسك القوام ونتركه حتى يصبح دافئ ثم نقوم بإضافة معلقة كبيرة مع عصير الليمون وكذلك ملعقة كبيرة من البيكنج بودر
- يخلط المزيج جيدا ثم يفرد على المكان المراد تفتيحه ويفضل أن يضع الخليط مدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- يشطف الخليط بالماء الفاتر والصابون كما ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة.
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