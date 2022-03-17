طريقة عمل الفول المدمس زي الزبدة ولون الكهرمان كمان في المنزل بخطوات بسيطة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك بحث العديد من السيدات عن طريقة سلسة لصنع الفول المدمس في المنزل من خلال بعض الطرق البسيطة، حيث يعد الفول المدمس من أشهر الأطباق المصرية التي تعدها السيدات في المنزل على السحور كل يوم في رمضان، بالإضافة إلى أنه من أفضل الأطباق التي توضع على مائدة الإفطار كل صباح بجانب الطعمية والبيض، فهو من الوجبات الأساسية التي تضيف العديد من الفوائد الصحية للإنسان، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة والمكونات أيضا في متناول الأيد، كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات بدقة شديدة فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

مكونات عمل الفول المدمس

تريدين عمل الفول المدمس في منزلك بأقل تكلفة وأيضا عمل كميات كبيرة تحفظيها في ثلاجتك لمدة كبيرة، لذلك يعتبر عمل الفول المدمس في المنزل موفر واقتصادي بشكل كبير، ومن هذه المكونات هي:

ثلاث أكواب من الفول.

أربع أكواب من العدس الأصفر.

معلقة ونصف صغيرة من الكركم.

عدد اثنين من الجزر المبشور.

بصلة ذو حجم كبير.

ثمرتين من الطماطم الطازجة.

عصره ليمونة.

طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل

تعد طريقة عمل الفول المدمس في المنزل من أسهل الأكلات التي تستطيعين عملها وتمتازين فيها، وذلك من خلال إتباع خطوات عمل بسيطة وسهلة وسنوضحها لكم خلال النقاط التالية: