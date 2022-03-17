طريقة عمل عجة البيض المصرية اللذيذة بمكونات وخطوات بسيطة

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طريقة عمل عجة البيض المصرية، العجة هي أحد الوجبات المصرية الشعبية التي يحبها العديد وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية القيمة التي يحتاج إليها الجسم، وذلك لأنها تتكون من العديد من العناصر الغذائية مثل البيض المخفوق والدقيق والخضار المشكل والبهارات وغيرها، فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يمكن إعداد العجة بأكثر من طريقة مختلفة وبعض السيدات يصنعون عجة البيض كوجبة أساسية للفطار لأنها مفيدة للغاية بالإضافة إلى أنها من الوجبات الخفيفة على المعدة، وسوف نذكر لكم أحد طرق عمل العجة.
طريقة عمل عجة البيض المصرية
عجة البيض قد تختلف من طريقة لأخرى حسب البلد، مثل العديد من الأطباق الأخرى الشهيرة، فهي تعتمد اعتماد كلي على البيض والخضار المفيدان لجسم الإنسان والتي تمنحه الشعور بالشبع، تلك الوجبة ما زالت السيدات تحضرها كوجبه أساسية على وجبة الإفطار أو العشاء، تعد العجة من الوجبات المفيدة لأنها تحتوي على عناصر غذائية مختلفة فإنها تحتوي على بروتين ونشويات وفيتامين دال وغيرها من العناصر المهمة، فيما يلي المكونات التي سوف تحتاجين إليها لصنع العجة المصرية في المنزل وهي كما يلي.
- خمسة بيضات.
- نصف كوب دقيق.
- حبة فلفل أخضر.
- مقدار حبة طماطم متوسطة.
- حزمة خضار بقدونس مقطع.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- حزمة كزبرة خضراء مقطعة.
- رشه بهارات.
- أربع ملاعق زيت.
- بصلة متوسطة.
طريقة التحضير
- ضعي مقلاة على النار وضعي بها الزيت، ثم قطعي البصلة إلى قطع متوسطة وضعيه في المقلاة حتي يصبح لونها ذهبي فقط.
- اتركي البصل جانباً حتي يبرد.
- احضري بوله عميقة ثم ضعي بها البيض والخضروات وقلبيهم جيداً.
- ضيفي البصل والملح والفلفل الأسود والبهارات إلى البيض والخضروات.
- ثم ابدئي بإضافة الدقيق على مراحل وقلبيهم معاً.
- يمكنك إضافة القليل من الماء إذا أصبح الخليط كثيف.
- ضعي الخليط في صينية بها سمنة، ثم ضعي العجة في الفرن حتي تنضج.
- تستغرق العجة حوالي عشرين دقيقة لتنضج، ويمكنك اختبار النضج من خلال وضع شوكة بها.
- يتم تقطيع العجة إلى مربعات وتقديمها على الإفطار وهي ساخنة واستمتعي بألذ طعم للعجة المصرية.
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