بمكونات سهلة.. حضري برجر اللحم البيتي في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل برجر اللحم في المنزل، اللحمة يمكن أن تقديمها لأسرتك وأطفالك بأكثر من طريقة مختلفة سواء كباب أو كفتة أو برجر أو لحمة مشوية أو صينية لحمة بالفرن وغيرها من الطرق المختلفة، حتي لا يمل الأطفال وينفروا من تناولها ومن أشهر الوجبات التي يحب الأطفال تناول اللحم فيها هي البرجر ويذهبون لشراء سندوتشات البرجر من المحلات بأسعار غالية، وفي بعض الأماكن قد لا تكون مصدر اللحوم معلومة، ولهذا فإنه من الأفضل أن تقدمه كل أم لأسرتها لتوفير المال، بالإضافة إلى تقديم طعام أمن للأطفال، وسوف نذكر طريقة تحضيره لكل من يرغب في عمل البرجر فتابعونا.

طريقة عمل برجر اللحم في المنزل

البرجر من الوجبات السريعة التي يحبها الأطفال والكبار، نظراً لطعمة اللذيذ والشهي حيث تفضله ربه المنزل لأطفالها إذا كان محضر في البيت بكل سهولة، بدلاً من شراؤه جاهزاً، فيمكن تحضيره بالفراخ أو باللحم أحلى من الجاهز تماماً بمكونات سهلة وبسيطة دون بذل مجهود.

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة (حسب أفراد الأسرة).

ملح.

مايونيز.

كاتشب.

فلفل أسود

طماطم شرائح.

بصلة شرائح.

جبنه شيدر.

خس.

خبز كيرز.

طريقة التحضير

اخلطي اللحم مع الملح والفلفل الأسود.

شكلي اللحمة على شكل دائري بواسطة اليد.

ضعي البرجر على الشواية درجة حرارة مائتي لمدة خمس دقائق على كل جهة.

ثم قومي بوضع الجبن على البرجر حتي يذوب.

اقطعي خبز كيرز من المنتصف ثم ضعي البرجر والخس وشرائح الطماطم وشرائح البصل والمايونيز والكاتشب.

يقدم البرجر وهو ساخن بجانب المقبلات المفضلة.

هذه الكمية تكفي لست أشخاص يمكنك استخدام هذه الطريقة لعمل كمية اللحمة التي تكفي أفراد أسرتك، كما أن الطريقة بسيطة وسهلة جدا وسوف توفر مال كثير بدلاً من شراء البرجر الجاهز، ويفضل أن تكون اللحمة المفرومة بها بعض الدهن حتي تظل متماسكة عند الشواية ولا تتفكك، كما يمكن قلي البرجر في الزيت وهذا حسب رغبتك، وتستطيعي إضافة الخيار المخلل أو شرائح الزيتون المخلي في سندوتشات البرجر أو إضافة ما ترغبي فيه من أنواع الجبن المختلفة.