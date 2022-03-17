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تعتبر كفتة الحاتي من الأكلات المصرية المفضلة لدى كثير من الناس ويعشقها الكبار والصغار ولها كثير من الوصفات المختلفة وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ لذلك يفضل الأمهات تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج وتعد كفتة الحاتي من الأكلات السهلة والبسيطة وسريعة التحضير وتحتوي على قيم غذائية مفيدة للجسم ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير كفتة الحاتي، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر تحضير كفتة الحاتي. مكونات عمل كفتة الحاتي في المنزل نصف كيلو من اللحمة المفرومة

واحدة بصل مبشورة بشرا ناعما

ملعقة صغيرة من الدهن

ملعقتان من الخل الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط الناعم

واحدة من الطماطم مفرومة

زعتر

بهارات الكفتة

قطعة من الفحم طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل نحضر طبق عميق ونضع به اللحمة المفرومة والخل والبقسماط ونقوم بخلطهم مع بعض.

ثم نقوم بتتبيلها بالبهارات والزعتر والملح ونعجن جميع المكونات جيدا حتى تتكون لدينا عجينة الكفتة.

بعد ذلك نضع خليط الكفتة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نأخذ ماء البصل المبشور ونضع به الطماطم المفرومة ونضع على اليد ونشكل الكفتة على هيئة أصابع.

ثم نرص الكفتة في صينية ونقوم بوضعها في الفرن أو في الأسياخ ثم نضعها على الشواية وبعد نضج الكفتة جيدا نضعها في ورق من الفويل مع إضافة قطعة الفحم المشتعلة.

نضع الكفتة في أطباق التقديم مع تزيينها بالبقدونس ونقدمها بجانب طبق السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة والأرز، وبالهنا والشفاء. مكونات عمل كفتة الحاتي كيلو من اللحم المفروم

بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود

نصف كيلو من البصل المفروم طريقة عمل كفتة الحاتي نحضر طاسة ونضع بها البصل على النار حتى يشوح.

ثم نضع الفلفل الأسود ونقلب حتى يصبح لون البصل ذهبي ثم نضيف اللحم المفروم مع الاستمرار في التقليب ونضع البقدونس.

نقلب المكونات ونتركها حتى تبرد قليلا ثم يتم تشكيلها إلى أصابع ونرصها في صينية.

نضع الصينية في الفرن حتى تنضج الكفتة تماما ونضعها في أطباق التقديم وهي ساخنة، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الحاتي المتماسكة مثل الحاتي بكل سهولة - ثقفني

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