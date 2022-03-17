نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرونة البشامل على أصولها بإحترافية وتميز زي المطاعم وأحسن في المقال التالي
المعكرونة بالبشامل على أصولها وطريقة عمل المكرونة البشامل باحترافية وتميز، لتبهري بها عائلتك، وأسهل أسرار الطبخ، التي ستمكنك من عملها بسهولة، وفي أي وقت حيث سنعرضها لكن في هذا المقال، ولن تتوقف ست البيت الشاطرة عن عمل المأكولات الشهية، ولن تظهر المكرونة البشامل في العزائم والأفراح والأعياد فقط بل ستكون من أسهل المأكولات على ربة المنزل والأم العاملة أيضا.
المكرونة البشامل على أصولها زي المطاعم وأحسن
المكرونة البشامل وعشق الأطفال والكبار لها، مما يجعل هناك رغبة دائمة في أكلها، ومن الجدير بالذكر انها من الأكلات ذات الطبق الواحد، الغنية بكل العناصر الغذائية فقط ينقصها طبق السلطة بجانبها، أو القليل من المخللات للتمتع بتناولها، إليكم الطريقة الأسهل لعمل المكرونة البشامل باحترافية.
مكونات المكرونة البشامل
- مكونة بينه أو قلم.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- عدد ١ بصلة مفرومة.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة زبدة.
- عدد ٢ مكعب مرقة خضار أو دجاج أو لحوم.
- عدد ٢ ملعقة من البقسمات.
- عدد ٢ كوب اللبن الحليب
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ملح وفلفل.
- بهارات لحمة.
- جبن موتزاريلا ويمكننا عمل تشكيلة جبن مختلفة مبشورك مكونة من الجبن المتزاريلا والرومي والشيدر.
طريقة تحضير المعكرونة بالبشامل على أصولها
- تسلق المكرونة لمدة عشر دقائق، مع وضع القليل من الزيت والملح في ماء السلق.
- نقوم بتحضير العصاج عن طريق تقليب اللحم المفروم، في طاسة على النار، وتقليبه لدقائق حتى بتغيير لونه،ثم نقوم بإضافة مكعب من الزبدة ونقلبه جيدا لدقائق أخرى.
- بعد إضافة الزبد على اللحم المفروم نقوم بإضافة البصل المفروم ، ونقلبهم، ثم يضاف الملح والفلفل وبهارات اللحم، ويغطي قليلا حتى تمام النضج.
- في هذه الثناء نقوم بتصفية المكرونة وغسلها بالماء البارد ووضعها جانبا.
- في إناء كبير على النار نقوم بتحضير البشامل، بوضع مكعبين من الزبدة مع قليل من الزيت، في إناء الطبخ، ونضف إليه مكعب من المرقة ثم الدقيق ونقلبهم لدقيقة واحدة، ثم نضيف اللبن بالتدريج مع التقليب بالمضرب السلك لتجنب تجمع التكتلات، حتى يصبح القوام كريمي.
- نقوم بإحضار الصينية المناسبة، وندهن الأرضية والجوانب بالقليل من البشامل مع البقسمات.
- تم قسم المكرونة إلى جزئين، على أن نستخدم جزء سفلي بعد صب القليل من البشامل عليه، ليتغلغل به ثم يضاف اللحم المفروم المعصج، ثم تضاف الطبقة الثانية من المعكرونة المسلوق،
- في الخطوة الأخير يصب باقي البشامل على المكرونة، ويضاف الجبن الموتزاريلا أو أنواع الجبن المختلفة.
- تدخل المكرونة الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة حتى تحصل على اللون الذهبي للذوبان الجبن على سطحها، وبالهناء والشفاء.
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