المكرونة البشامل على أصولها بإحترافية وتميز زي المطاعم وأحسن

المعكرونة بالبشامل على أصولها وطريقة عمل المكرونة البشامل باحترافية وتميز، لتبهري بها عائلتك، وأسهل أسرار الطبخ، التي ستمكنك من عملها بسهولة، وفي أي وقت حيث سنعرضها لكن في هذا المقال، ولن تتوقف ست البيت الشاطرة عن عمل المأكولات الشهية، ولن تظهر المكرونة البشامل في العزائم والأفراح والأعياد فقط بل ستكون من أسهل المأكولات على ربة المنزل والأم العاملة أيضا.

المكرونة البشامل على أصولها زي المطاعم وأحسن

المكرونة البشامل وعشق الأطفال والكبار لها، مما يجعل هناك رغبة دائمة في أكلها، ومن الجدير بالذكر انها من الأكلات ذات الطبق الواحد، الغنية بكل العناصر الغذائية فقط ينقصها طبق السلطة بجانبها، أو القليل من المخللات للتمتع بتناولها، إليكم الطريقة الأسهل لعمل المكرونة البشامل باحترافية.

مكونات المكرونة البشامل

مكونة بينه أو قلم.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

عدد ١ بصلة مفرومة.

عدد ٢ ملعقة كبيرة زبدة.

عدد ٢ مكعب مرقة خضار أو دجاج أو لحوم.

عدد ٢ ملعقة من البقسمات.

عدد ٢ كوب اللبن الحليب

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملح وفلفل.

بهارات لحمة.

جبن موتزاريلا ويمكننا عمل تشكيلة جبن مختلفة مبشورك مكونة من الجبن المتزاريلا والرومي والشيدر.

طريقة تحضير المعكرونة بالبشامل على أصولها

