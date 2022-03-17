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طريقة تحضير الجلاش الحلو من أحلى وأطعم الحلويات التي يمكنك تحضيرها بيدك من المنزل بمكونات بسيطة في خمس دقائق فقط هو الجلاش الحلو، فهو من الحلويات الخفيفة والسريعة والاقتصادية، وهناك العديد من الوصفات و الطرق لتحضير الجلاش منها الحلو والمالح وتتميز كل وصفة بطعمها المميز المختلف عن الأخرى، وهناك أيضا طرق عديدة لتحضير الجلاش الحلو منها بحشو ومنها السادة، ولكننا اليوم من خلال موقع ثقفني حرصنا على تقديم طريقة تحضير الجلاش الحلو المورق والخفيف والطري بدون إضافات ستحضرينه في 10 دقائق بمكونات متوفرة في كافة المنازل. مقادير الجلاش الحلو لفة من الجلاش.

ربع كوب من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكسرات مجروشة. الشربات 2 كوب من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الماء

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الجلاش الحلو يحتاج الجلاش الحلو الي شربات بارد وخفيف لذلك قومى بتحضيره أولاً.

ضعي السكر و الماء في وعاء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلو.

عندما يغلي نقوم بوضع عصير الليمون ونتركه حتى يغلى لمدة 7 دقائق.

نرفعه من على النار ونضع الفانيليا ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بإذابة السمن البلدي و نضيف عليها الفانيليا ونقلبهم مع بعضهم

نحضر صينية الفرن بالفرشاة نقوم بتوزيع السمن داخل الصينية.

نحضر صينية الفرن بالفرشاة نقوم بتوزيع السمن داخل الصينية. ثم بعد ذلك نأتي بلفة الجلاش ونقوم بفرد ورق الجلاش نضع طبقة من الجلاش ثم نوزع السمن بالفرشاة ونقوم بتوزيع مكسرات مجروشة وهذا حسب الرغبة.

نستمر هكذا نضع طبقات الجلاش و نوزع عليها السمن والمكسرات المجروشة حتى ننتهي من كمية الجلاش.

ثم نقوم بتقطيع صينية الجلاش قطع متساوية الحجم مستطيلة أو مثلثات.

نوزع القليل من السمن البلدي على وجه الجلاش لكي يأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك ندخل صينية الجلاش الحلو في الفرن على رف الشبكة حتى يأخذ اللون الذهبي من الوجه ومن الجوانب.

فور خروج صينية الجلاش الحلو من الفرن نقوم بتوزيع الشربات البارد الخفيف علي وجه الصينية حتى تشرب منها.

نتركها حتى تهدأ قليلاً ثم نقوم بتقديمها للطعام بالصحة والهنا ويمكن تزينها بمكسرات المجروشة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير الجلاش الحلو المورق والخفيف في عشر دقائق أحلى من الجاهزة بكثير - ثقفني

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