نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الرقاق بجميع الحشوات حلو وحادق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الرقاق من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن لأي سيدة أو فتاة صنعها في المنزل بكل سهولة ويسر ولكن تحتاج إلي تركيز حتي تقدمية مثل المطاعم مقرمش ولذيذ ويقدم الرقاق خاصة في العزائم والولائم الكبيرة ومرتبط عمله أيضا بأجواء رمضان والأعياد ولمن يتبعون حمية غذائية أو أسلوب حياة صحي ولا يريدون الزيادة في الوزن فهذه الطريقة لا تناسبهم.

أن أساس عمل الرقاق يعتمد علي وجود طبقات من السمن بين كل شريحة والأخري ومن هنا تكون هذه الوصفة مليئة بالدهون فيجب عليك سيدتي استخدام السمن الطبيعي أو الزبد والابتعاد عن السمن الصناعي حفاظا علي صحتك ومن جانب أخر يمكنك استخدام الزيت بديل عن السمن فهو يمثل نفس قيمة السعرات الحرارية ولكن يختلف في المذاق واليوم سوف نقدم لكم طرق مختلفة لتقديم الرقاق فيمكنك جعله وجبه حادقة ويمكنك جعله وجبة حلوة وهذا يرجع إلي الحشو.

طريقة عمل الرقاق بجميع الحشوات



أولا: الرقاق باللحمة المفرومة

الرقاق باللحم المفروم من أكثر الأطباق شهرة وشعبية في مصر والوطن العربي فهو عشق الملايين فالجميع يعشق صنية الرقاق باللحم المفروم واليوم سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل الرقاق باللحمة المفرومة ويجب عليكم إحضار المقادير التالية:

نصف كيلو لحم مفروم.

عدد 6 رقائق رقاق ناشف.

شوربة.

سمنة.

جبنه مبشورة حسب الرغبة.

جوز الطيب.

ملح.

فلفل.

بصل.

الطريقة

نأتي بصنية نقوم بدهنها بالسمن ثم نأتي بالرقاق ونمسك كل رقاقة نسقيها بالشوربة ونضع السمنة بين كل رقاقة والأخري وبعد وضع 3 رقائق من الرقاق نضع اللحم المفروم المعصج ثم نضع 3 رقائق من الرقاق بنفس الطريقة السابقة بين كل رقاقة سمنة ونسقي الرقاق بالشوربة، بعد ذلك نضع الصنية في الفرن حتي تأخذ لون ذهبي وبعد ذلك نقوم بقلب الصنية ونضعها في الفرن حتي تأخذ لون ذهبي من الجانب الأخر.

يمكنك وضع جبن مبشور وزيتون بداخل الحشو حسب الرغبة ويمكن استبدال اللحم المفروم بمجموعة من الجبن والزيتون والطماطم والبسطرمة وبذلك يكون الرقاق مختلف وشهي.

طريقة عمل اللحم المفروم المعصج سهلة وبسيطة نأتي ب 4 بصلات نقطعهم قطع صغيرة ثم نضعهم في الحلة مع معلقة من الزيت ونقلبهم حتي الاحمرار ونضع عليهم اللحم المفروم مع التقليب وبعد التسوية نضع عليهم ملح وفلفل وجوز الطيب.

الرقاق الحلو

يختلف الرقاق الحلو عن الحادق بأنك تضعي بداخلة الحشو الحلو فمتاح أن تعطيه جوز الهند بالزبيب بالمكسرات بالسكر بداخله، او تقومي بحشوه بالمهلبية أو الكاستر بالمكسرات حسب رغباتكم ونقوم برش كل رقيقية من الرقائق بالماء وبين كل واحدة والأخري سمنة ووضعه في الفرن والتلقيب علي الجهتين حتي يحمر الوجهين وبألف هنا.