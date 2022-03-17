بمكونات اقتصادية.. حضري الكنافة بالمانجو في المنزل مثل الجاهزة تماماً

تعد الكنافة بالمانجو من أحد أفضل أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة والمفضلة عند الكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، يتميز هذا النوع من الحلويات بأنه من الحلويات المميزة والمحبوبة في شهر رمضان المبارك عن كثير من الشهور الأخرى، يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر، من الممكن استخدام أكثر من حشوة لها مثل الكنافة بالقشطة، الكنافة بالمهلبية، الكنافة بالشيكولاته، الكنافة بالمكسرات، وغيرها من الحشوات الأخرى ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالمانجو فتابعونا في السطور القادمة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

مقادير الكنافة بالمانجو

نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

مقدار نصف كوب من السمن السائل.

نصف كوب من السكر البودرة.

كيلو من المانجو المقشرة والمقطعة إلى مكعبات صغيرة.

عدد اثنان كوب من الكريم شانتيه.

مقادير الشربات

كوب كبير من الماء.

عدد اثنان كوب من السكر الأبيض.

كوب من عصير المانجو طازج أو معلب.

عصير ليمون.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو

أولاً يتم إضافة المكونات التالية إلى الكنافة وهي السمنة السائلة والسكر ويتم خلطهم جيداً وتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة.

بعد ذلك يتم وضع الكنافة في الصينية بعد تجهيزها بقليل من السمن.

بعد وضع الكنافة في الصينية برجاء الضغط عليها جيداً حتى تتماسك تماماً.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة مناسبة حتى يكتسب الوجه اللون الذهبي.

تخرج من الفرن ويصب عليها الشربات البارد وتغطى قليلاً ثم تقطع وتقدم.

تحضير الشربات

في إناء عميق يتم وضع كلاً من السكر الأبيض وعصير الليمون وعصير المانجو والماء.

يتم ترك الشربات على النار حتى يبدأ في الغليان، بعد ذلك يتم تهدئة النار عليها حتى تكتسب قوام ثقيل وسميك ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يرفع ويترك ليبرد تماماً.

بعد ذلك يتم وضع الشربات بارداً فوق الكنافة وهي ساخنة، بعد ذلك يتم التزيين بالكريم شانتيه وقطع المانجو المقطعة مكعبات.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الكنافة بالمانجو، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.