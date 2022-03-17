نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عند نصف لتر حليب وكوب دقيق حضري تحلية باردة في 10 دقائق بدون فرن ولا بيض والطعم رووعة في المقال التالي
نحتاج دائما الي تحضير اي وصفة حلويات في الليل وخاصة في ظل برودة الجو ولذلك نجد أن الكثير يبحث عن طريقة لعمل حلويات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في البيت دون الحاجة الي أستخدام الفرن او وضع بيض او الانتظار لتخمر الوصفة, ويمكن تحضير حلوي الشكولاتة بالنشا بسهولة في وقت قصير بجانب انها لا تحتاج الا لكوب فقط من الدقيق ونصف لتر من الحليب, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية عمل حلويات سهلة وسريعة في البيت بكوب فقط من الدقيق دون الحاجة لاستخدام مكونات معقدة.
مقادير عمل حلوي الحليب بسهولة
مكونات حلوي الحليب سهلة وبسيطة وتوجد في كل بيت وتتمثل في الآتي:-
- نصف لتر لبن.
- كوب دقيق.
- نصف كوب نشا.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من الكريم شانتيه.
- كوب ماء مثلج.
- معلقتين سكر بودر.
- معلقتين من بودر الكاكاو.
طريقة إعداد حلوي الحليب في البيت بسهولة دون الحاجة لأستخدام فرن
لتحضير حلوي الحليب والدقيق بسهولة وفي وقت قصير يمكن اتباع الخطوات التالية:-
- يتم وضع نصف لتر الحليب في اناء ويوضع عليه السكر والكاكاو البودر ويقلب جيدا حتى تمتزج المكونات, وبعد ذلك يتم تصفيه الخليط جيدا من أي كتل موجودة به, وبعد ذلك يرفع الخليط على النار ويقلب باستمرار حتى يصبح قوامه ثقيل, ويضاف كوب الدقيق على الخليط ويقلب جيدا.
- يجب اذابة النشا في الخليط على البارد لأنه اذا تم وضع واذابته على النار, وذلك لعدم تكتله.
- يتم وضع الخليط في قالب زجاجي ويوزع بشكل جيد ويغطي ويوضع في الثلاجة حتى يبرد, ويمكن اضافة قطع شكولاتة مع الخليط.
- يتم وضع كوب الكريم شانتيه ويوضع عليه السكر البودر والماء المثلج ويتم خفق كل منهم معا جيدا بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية وبعد أن يصبح قوام الخليط متماسك.
- يتم وضع خليط الكريم شانتيه ويوضع على خليط الحليب والنشا بعد أن يتماسك ويوضع الخليط مرة أخري في الثلاجة ويمكن وضع قطع شكولاتة صغيرة على الوجه ويقطع الحلوي وتقدم.
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