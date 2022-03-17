عند نصف لتر حليب وكوب دقيق حضري تحلية باردة في 10 دقائق بدون فرن ولا بيض والطعم رووعة

نحتاج دائما الي تحضير اي وصفة حلويات في الليل وخاصة في ظل برودة الجو ولذلك نجد أن الكثير يبحث عن طريقة لعمل حلويات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في البيت دون الحاجة الي أستخدام الفرن او وضع بيض او الانتظار لتخمر الوصفة, ويمكن تحضير حلوي الشكولاتة بالنشا بسهولة في وقت قصير بجانب انها لا تحتاج الا لكوب فقط من الدقيق ونصف لتر من الحليب, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية عمل حلويات سهلة وسريعة في البيت بكوب فقط من الدقيق دون الحاجة لاستخدام مكونات معقدة.

مقادير عمل حلوي الحليب بسهولة

مكونات حلوي الحليب سهلة وبسيطة وتوجد في كل بيت وتتمثل في الآتي:-

نصف لتر لبن.

كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

نصف كوب من السكر.

كوب من الكريم شانتيه.

كوب ماء مثلج.

معلقتين سكر بودر.

معلقتين من بودر الكاكاو.

طريقة إعداد حلوي الحليب في البيت بسهولة دون الحاجة لأستخدام فرن

لتحضير حلوي الحليب والدقيق بسهولة وفي وقت قصير يمكن اتباع الخطوات التالية:-