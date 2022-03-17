نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادي البيتي بدون ماكينة او فرن بمكونات بسيطة في المقال التالي
يعد الزبادي من الأطعمة الضرورية للصحة، حيث إنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد على الوقاية من الأمراض، إضافة إلى أنه يساعد على حماية العظام، ويعمل على تعزز مناعة الجسم، بالإضافة إلى فوائد الزبادي للصحه بشكل عام، ولهذا يجب الحرص على تناول الزبادي بشكل مستمر، خاصة في شهر رمضان بعد طعام السحور؛ حيث يعمل على تحمل العطش والجوع، ويعتبر الزبادي من أهم وأبرز الأطباق التي توجد على سفرة سحور رمضان، لأن الزبادي يساعد على ترطيب الجسم و مد الجسم بما يحتاجه من عناضر غذائية و فيتامينات التي يفقدها خلال فترة الصيام، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الزبادي البيتي بطريقة سهلة وسريعة ولذلك من خلال المقال.
طريقة عمل الزبادي البيتي
المكونات:
- كيلو جرام من الحليب الطازج.
- أثنين ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي أفضل من الزبادي المعلب.
- ملعقة من اللبن البودرة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بوضع الحليب على النار حتى قرب الغليان وتهدف هذه الخطوة إلى إن تصل الحرارة لكل أجزاء الحليب لقتل البكتيريا الموجودة.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر واسع في الحجم ثم ضعي فيه ماء بارداً وبعد ذلك ضعي وعاء الحليب الساخن داخله لقتل البكتيريا التي لم تمت بالتسخين فتموت بالتبريد.
- الخطوة الثالثة قومي باحضار وعاء صغيراً ثم ضعي فيه أثنين ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي وقلبيها جيداً ثم ضيفيه إلى الحليب المبرد وقلبيهما جيداً لا تزودي مقدار الزبادي البلدي عن ملعقة واحدة لكل نصف كيلو من الحليب حتى لا يؤدي إلى طعم لاذع في الزبادي ثم ضيفي ملعقة من اللبن البودرة والذي له دور مهم في ثبات القوام كما يكسب الزبادي طعماً متميزاً واحرصي على أن تمزجي الخليط جيداً.
- الخطوة الثالثة صبي خليط الزبادي في أكواب أو في أوعية مخصصة للزبادي ثم رصي الأكواب في صينية ألومنيوم ذات حروف مرتفعة أعلى مقدار من الماء وصبي الماء المغلي في الصينية حول الأكواب ثم بعد ذلك غطي كل كوب من الأكواب بغطاء يمنع تساقط الماء المكثف من الماء الساخن وغطي الصينية بفوطة نظيفة تحافظ على الصينية الدافئة.
- الخطوة الرابعة يمكن أن تغير عن الخطوة السابقة بتشغيل الفرن لمدة خمس دقائق فقط وأطفئيه وضعي الأكواب داخله اتركي الصينية داخلها الأكواب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 7 ساعات إلى أن يتحول إلى شكل الزبادي المطلوب ثم ضعيها في الثلاجة حتى وقت التقديم وبعد ذلك أصبح الزبادي البيتي جاهزاً للتقديم إلى أفراد الأسرة في أي وقت.
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