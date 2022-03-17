طريقة عمل الزبادي البيتي بدون ماكينة او فرن بمكونات بسيطة

يعد الزبادي من الأطعمة الضرورية للصحة، حيث إنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد على الوقاية من الأمراض، إضافة إلى أنه يساعد على حماية العظام، ويعمل على تعزز مناعة الجسم، بالإضافة إلى فوائد الزبادي للصحه بشكل عام، ولهذا يجب الحرص على تناول الزبادي بشكل مستمر، خاصة في شهر رمضان بعد طعام السحور؛ حيث يعمل على تحمل العطش والجوع، ويعتبر الزبادي من أهم وأبرز الأطباق التي توجد على سفرة سحور رمضان، لأن الزبادي يساعد على ترطيب الجسم و مد الجسم بما يحتاجه من عناضر غذائية و فيتامينات التي يفقدها خلال فترة الصيام، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الزبادي البيتي بطريقة سهلة وسريعة ولذلك من خلال المقال.

طريقة عمل الزبادي البيتي

المكونات:

كيلو جرام من الحليب الطازج .

أثنين ملعقة صغيرة من الزبادي البلدي أفضل من الزبادي المعلب .

ملعقة من اللبن البودرة .

طريقة التحضير :