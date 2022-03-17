طريقة جديدة لتحضير شوربة لسان العصفور بالخضار ريحة وطعم رائع وجبه متكامله

طريقة جديدة لتحضير شوربة لسان العصفور بالخضار، شوربة تعد من أكثر الوجبات الصحية والمتكاملة التي يفضلها الجميع من الصغير و الكبير، وهناك أنواع كثيرة من الشوربه ولكننا حرصنا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم وصفة شوربة لسان العصفور بالخضار بطريقة جديدة وسريعة ستجعل طبق الشوربة من ألذ وأطعم الأطباق التي يمكنك تقديمها على سفرة الطعام فهي وجبة متكاملة سوف تغذي جميع أطفالك جدًا ويمكنك تقديمها كمقبلات ستكون وجبة لذيذة جدا وستعجب جميع أفراد أسرتك.

مقادير شوربة لسان العصفور بالخضار

¼ كيس لسان عصفور.

2 أكواب مرق لحم.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة طعام زبدة

2 ملعقة طعام زيت

حبة جزر مقشرة مقطعة مربعات صغيرة

ملح.

ملح. حبة كوسة مقشرة ومقطعة مربعات صغيرة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ليمونة مقطعة شرائح.

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور بالخضار

شوربة لسان العصفور بالخضار من ألذ وأطعم الأطباق الرئيسية التي يتم تحضيرها كمقبلات بجانب الأطباق الرئيسية فهي من أنواع الشوربة المميزة جدًا الذي يعشقه الجميع من الكبير والصغير فهي من الأطباق الاقتصادية جدًا وتحتاج مكونات بسيطة جدًا وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة وهي: