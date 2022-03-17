نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل حلوى ليالي لبنان بالقشطة من منزلك في المقال التالي
تعد حلوى ليالي لبنان من أشهر أنواع الحلوى الشامية، وترجع أصول تلك الحلوى إلى لبنان، وحيث أشتهرت كتيراً في الوطن العربي، وحيث تتسم بمذاق لذيذ وشهي، كما تتميز ليالي لبنان بأنها من إحدى الحلويات سهلة التحضير ولا تأخذ وقت ولا مجهود كثير وغير مكلفة ومكوناتها بسيطة، كما أنها من ألذ الحلويات التي يمكن تقديمها على المائدة في شهر رمضان المبارك، وكما أنها تحتوي على فوائد غذائية كبيرة، وتتميز ليالي لبنان بالقشطة بأنها من الحلويات التي تعمل على إمداد الجسم بالمزيد من الطاقة، وكما يتم تزيينها بالمكسرات، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلوى ليال لبنان بالقشطة بكل سهولة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل حلوى ليال لبنان بالقشطة
المكونات:
- عدد أربع أكواب من الحليب السائل.
- كوب واحد من السميد الناعم.
- ربع كوب من السكر.
- نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش.
- أثنين حبة من المستكة المطحونة.
- أثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من صبغة الطعام.
- علبة من القشطة كبيرة الحجم.
- كوب واحد من الشربات.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي فيه أربع من الحليب السائل مع ربع كوب من السكر ثم يضاف إليهم أثنين حبه من المستكة مع أثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- الخطوة الثانية قومي بوضع المزيج على النار ويترك حتى الغليان ثم يضاف كوب واحد من السميد الناعم ويتم التقليب باستمرار فيه بإستخدام ملعقة خشبية حتى الغليان وحتى يصبح لدينا مزيج كثيف.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار طبق بايركس ثم ضعي الخليط في طبق البايركس وبعد ذلك يترك جانباً إلى أن يبرد تماماً ثم ضعي طبقة متوسطة الكثافة من القشطة على السميد في الطبق، ثم يدخل الطبق في الثلاجة ويترك الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين تقريباً إلى حين تماسك القشطة.
- الخطوة الرابعة قومي بوضع صبغة الحلويات على الشربات مع التقليب جيداً ثم يوضع الشربات على سطح الطبق يتم رش كمية من الفستق الحلبي المجروش على الطبق ثم بعد ذلك أصبحت حلوى ليال لبنان بالقشطة جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك على مائدة رمضان.
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