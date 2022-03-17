أسهل طريقة لعمل حلوى ليالي لبنان بالقشطة من منزلك

تعد حلوى ليالي لبنان من أشهر أنواع الحلوى الشامية، وترجع أصول تلك الحلوى إلى لبنان، وحيث أشتهرت كتيراً في الوطن العربي، وحيث تتسم بمذاق لذيذ وشهي، كما تتميز ليالي لبنان بأنها من إحدى الحلويات سهلة التحضير ولا تأخذ وقت ولا مجهود كثير وغير مكلفة ومكوناتها بسيطة، كما أنها من ألذ الحلويات التي يمكن تقديمها على المائدة في شهر رمضان المبارك، وكما أنها تحتوي على فوائد غذائية كبيرة، وتتميز ليالي لبنان بالقشطة‎‏ بأنها من الحلويات التي تعمل على إمداد الجسم بالمزيد من الطاقة، وكما يتم تزيينها بالمكسرات، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلوى ليال لبنان بالقشطة بكل سهولة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل حلوى ليال لبنان بالقشطة

المكونات:

عدد أربع أكواب من الحليب السائل.

كوب واحد من السميد الناعم.

ربع كوب من السكر.

نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش.

أثنين حبة من المستكة المطحونة.

أثنين ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من صبغة الطعام.

علبة من القشطة كبيرة الحجم.

كوب واحد من الشربات.

طريقة التحضير