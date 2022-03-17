نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تلجأ لطبيب الأسنان مرة اخري تبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار فقط بالمضمضمة بهذا المحلول في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسنان الصفراء من الأشياء المزعجة التي يعاني منها الكثير وذلك بسبب اتباع العديد من العادات الغير صحية ومنها التدخين وتناول المشروبات الغازية التي تسبب تآكل في طبقة مينا الأسنان وأصفرارها, وعدم تنظيف الأسنان بشكل يومي من العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الأسنان بالسلب, ويبحث الكثير عن طريقة طبيعية للتخلص من أصفرار الأسنان بسهولة من البيت دون الحاجة الي استخدام اي مواد مبيضة تسبب تآكل في طبقة مينا الأسنان مع الوقت, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل خلطة طبيعية لتبيض الأسنان والتخلص من اي جير متراكم عليها.

كيفية تبيض الأسنان بالفحم والكركم والتخلص من الجير

الكركم والفحم من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في تبيض الأسنان والتخلص من اي طبقات جير متراكمة وتساعد في تقوية مينا الأسنان ويحتوي كل منهم على خصائص مضادة للبكتيريا وبالتالي يساعد في قتل أي بكتيريا موجود في الفم, وبالتالي عدم المعاناة من رائحة الفم الكريهة ويتم تحضير وصفة تبيض الأسنان كالتالي:-

يتم طحن خمس حبات من حبوب الفحم ويمكن شرائها من الصيدلية ويضاف عليها معلقة من الكركم.

يضاف على الخليط معلقة من معجون الأسنان ويقلب مع باقي المكونات, ويوضع عليه معلقة من عصير الليمون ويقلب معهم.

يوضع الخليط على فرشاة أسنان ويتم استخدامه في تتنظيف الأسنان لمدة ثلاث دقائق وتشطف الأسنان جيدا.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرة كل يومين للحصول على نتيجة جيدة.

طريقة التخلص من طبقة الجير المتراكمة على الأسنان بالملح

الملح من المكونات التي لها العديد من الفوائد للأسنان ويمكن استخدامه بشكل أساسي لعمل مضمضة للأسنان وذلك لتنظيف الأسنان وتفتيت طبقات الجير المتراكمة عليه وقتل البكتيريا الموجودة في الفم, ويتم تحضير مضمضة الفم الطبيعية كالتالي:-