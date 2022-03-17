طريقة عمل ملوخية بالجمبرى الاسكندرانى والبورسعيدى ايضا شوربة الجمبرى وصفة رهيبة وشهية

الملوخية بالجمبرى من الوجبات المميزة جدا والمشهورة والتي يفضلها الجميع من الصغار والكبار. وهي من الاطباق الرئيسية كما أنها من الوجبات الهامة جدا لصحة الإنسان. وهي أهم أنواع الوجبات الغنية بالعناصر النادرة وكذلك المعادن الهامة والبروتينات. ومعظم الفوائد الموجودة فى الملوخية بالجمبرى لا توجد فى أطباق ووجبات أخرى. ولذلك من المهم أن تقوم الأمهات وربات البيوت بتحضير هذه الوجبة الهامة لتقديمها الى الاسرة بدل من الشراء من المطاعم بتكلفة عالية. ونوضح في الخطوات التالية طريقة عمل الملوخية بالجمبرى فى المنزل.

خطوات تحضير الملوخية بالجمبرى

تعد طريقة عمل الملوخية بالجمبرى من الطرق السهلة والبسيطة. ومن السهل على ربات البيوت ان تقوم بتحضيرها فى المنزل وتقديمها الى الأسرة والاستفادة من هذه الوجبة المتكاملة والشهية. وهناك بعض الخطوات البسيطة التى تعطى الطعم الشهى والرائع واللذيذ. وفى هذه السطور نوضح افضل الطرق فى عمل الملوخية بالجمبري في المنزل كالمحترفين.

مكونات الملوخية بالجمبرى

مقدار كيلو من الجمبري المقشر والكمية حسب الرغبة.

ثم كيلو من الملوخية الخضراء او نصف كيلو من الملوخية الناشفة.

مع ملعقة من الكزبرة الناشفة.

ايضا خمس فصوص من الثوم المفروم.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاق كبيرة من السمن أو الزبدة.

مع حبتان من الطماطم المفرومة.

ايضا اربع اكواب من مرق الدجاج او مرق سلق الجمبري او السمك حسب الرغبة.

خطوات وطريقة عمل الملوخية بالجمبرى

فى حالة عدم الرغبة فى سلق الجمبري يمكن استعمال مرق الدجاج.

نحضر وعاء مناسب نضع المرق على النار ثم نقوم باضافة الملوخية الناشفة والطماطم المفرومة الى الوعاء.

مع التقليب المستمر حتى تمتزج الملوخية مع المرق والطماطم المفرومة.

اذا كانت الملوخية خضراء تفرم اوتقطع قطع ناعمة وصغيرة وتضاف الى المرق.

غسل الجمبرى جيدا بالماء وبعض عصير الليمون ثم اضافتة الى الملوخية وتترك المكونات حتى تنضج.

طشة الثوم

ثم فى مقلاة نضع السمن او الزبدة والكزبرة الناعمة ثم الثوم مع التقليب حتى يصبح اللون ذهبى.

نقوم بعد ذلك بوضع طشة الثوم على الملوخية بالجمبرى بعد نضجها. ثم تقدم الملوخية بالجمبرى مع الخبز والارز.

شوربة الجمبرى