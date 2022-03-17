حضري عجينة البيتزا بالحليب بكيلو دقيق بمكونات منزلية

البيتزا تعتبر من أكثر الوجبات السريعة المحببة لدى فئة كبيرة من الأشخاص الكبار والصغار لطعمها اللذيذ وشكلها المميز غير أنه يمكن تحضيرها بنكهات كثيرة مميزة أما عن طريقة تحضير فهى من الأطعمة السهلة فى التحضير ومكوناتها موجودة فى كل منزل لذلك يكثر البحث من قبل ربات البيوت عن طرق تحضيرها فى المنزل حتى تكون أكثر أماناً على الأطفال ولأنها باهظة الثمن عند شرائها من المحلات إليكى طريقة عمل عجينة البيتزا فى المنزل خطوة بخطوة وبكل سهولة وبمكونات اقتصادية إليكى الوصفة.

طريقة عمل عجينة البيتزا بالحليب

قدم المطبخ الإيطالي أحد أشهر الوجبات المتوفرة في العالم وهي في ذلك الوقت من الوجبات وهي وجبة البيتزا التي لا يختلف عليها أحد وفي ذلك الوقت أصبح إعداد البيتزا من الأمور السهلة والتي يمكن القيام بها لأيّ شخص دون الحاجه الى الخبرة فقط عند إتباع خطوات الإعداد، وعلى الرغم من احتواء وجبه البيتزا في المطاعم.

مكونات الوصفة:

ثلاثة كأس من الطحين الابيض المنخول.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية “ملعقة كبيرة الحجم”.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون “ملعقة كبيرة الحجم”.

ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة من السكر الابيض “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة الحجم”.

كأس كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة اعداد الوصفة:

نقوم أولاً بإحضار كوب الماء الدافئ ثم نضع فيه ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الخميرة الفورية ونصف ملعقة من السكر وملعقة من الزيت ثم نتركهم جانباً عشر دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها البعض. نقوم بإحضار بعد ذلك وعاء عميق متوسط الحجم ثم نقوم بوضع ثلاثة أكواب من الدقيق الابيض المنخول فيه ونضيف إليه ثلاثة أرباع كوب من الحليب السائل ونصف ملعقة صغيرة من الملح قم بعد مرور عشر دقائق نقوم بإضافة خليط الخميرة إليه ثم نقوم بعجنه جيداً باستخدام يدينا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض مستمر فى العجن لمدة عشر دقائق تقريباً حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة. بعد العجن نقوم بوضع العجينة فى وعاء زجاجي ونقوم بتغطيتها بغطاء بلاستيكي ونقوم بوضعه فى البراد 24 ساعة من الزمن لحين استخدامها.

فوائد البيتزا: