نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة وسريعة في البيت في المقال التالي
تعد كيكة البرتقال من أشهى أنواع الكيكة وتعتبر من أشهر كيكة في مصر، لأنها تتميز بطعمها الرائع ومذاقها المختلف بسبب احتوائها على البرتقال، ويمكن تحضير كيكة البرتقال في المنزل بكل سهولة لأنها لا تأخذ وقت كثير في تحضيرها، فهي تحتوي على العديد من المكونات الغذائية المفيدة، كما أن كيكة البرتقال تعمل على تعزيز مناعه الجسم، وهي مفيدة للقلب وصحته، كما أنها مفيدة في علاج البرد والأنفلونزا، ويمكن تقديمها بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة، وكما يمكن أن تقديم كيكة البرتقال على الفطور بجانب كوب من الشاي الساخن أو القهوة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة وسريعة وبطعمها اللذيذ والمختلف ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة
المكونات:
- نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- عدد أثنين حبة من البيض.
- كوب كبير من السكر الأبيض.
- كوب كبير من عصير البرتقال.
- ربع كوب كبير من الزيت.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بوضع ملعقة كبيرة من بشر البرتقال في كوب عصير البرتقال واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة بعد ذلك صفي عصير البرتقال من البشر.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء مناسب للخلط ثم اخلطي فيه نصف كيلو جرام من الدقيق مع ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق البيكنج بودر واخلطيهم جيداً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم اخفقي فيه البيض مع ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب كبير من السكر الأبيض وربع كوب كبير من الزيت إلى البيض واخفقيهم لمدة 5 ثلاث دقائق حتى يتكون لدينا خليط كريمي.
- الخطوة الرابعة قومي بإضافة خليط الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج وعصير البرتقال إلى الخليط السابقة واخلطيهم مرة أخرى.
- الخطوة الخامسة قومي بإحضار صينية مناسبة ثم اسكبي خليط الكيكة بالصينية بعد دهنها بقليل من الزيت أو السمن ثم قومي بوضع الصينية في الفرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة على نار هادئة حتى تنضج الكيكة وبعد ذلك قومي بإخراج من الفرن ثم بعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك بجانب كوب من الشاي أو كوب من الشاي باللبن.
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