حضري كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة وسريعة في البيت

تعد كيكة البرتقال من أشهى أنواع الكيكة وتعتبر من أشهر كيكة في مصر، لأنها تتميز بطعمها الرائع ومذاقها المختلف بسبب احتوائها على البرتقال، ويمكن تحضير كيكة البرتقال في المنزل بكل سهولة لأنها لا تأخذ وقت كثير في تحضيرها، فهي تحتوي على العديد من المكونات الغذائية المفيدة، كما أن كيكة البرتقال تعمل على تعزيز مناعه الجسم، وهي مفيدة للقلب وصحته، كما أنها مفيدة في علاج البرد والأنفلونزا، ويمكن تقديمها بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة، وكما يمكن أن تقديم كيكة البرتقال على الفطور بجانب كوب من الشاي الساخن أو القهوة، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة وسريعة وبطعمها اللذيذ والمختلف ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

المكونات:

نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض .

ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق البيكنج بودر .

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال .

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا .

عدد أثنين حبة من البيض .

كوب كبير من السكر الأبيض .

كوب كبير من عصير البرتقال .

ربع كوب كبير من الزيت .

طريقة التحضير :