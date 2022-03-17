أسهل طريقة عمل مشروب التمر الهندي الرمضاني من منزلك

يعد مشروب التمر الهندي من ألذ المشروبات التي تقدم في شهر رمضان المبارك على الإفطار، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المميزة التي تعمل على تحسن عملية الهضم لأنه يحتوي على البوتاسيوم، يعتبر مشروب التمر الهندي من ألذ العصائر الشرقية، ويعد عادة في شهر رمضان المبارك لا تكتمل المائدة الرمضانية أبداً من دون مشروب التمر الهندى، ويتميز بمذاقه الحلو واللذيذ، وقدرته الكبيرة على منح الجسم الطاقة والشعور بالانتعاش، إلى جانب ذلك يوفر للجسم العديد من الفوائد، كترطيب الحلق، وإزالة الغازات المتراكمة في منطقة البطن، كما يساعد مشروب التمر الهندي على منع ظهور حب الشباب ويساعد أيضا عصير التمر الهندي على تعزيز جهاز المناعة والحماية من الإصابة من نزلات البرد ومقاومة سرطان الكلى، ‏وحيث أن مكوناته بسيطة متوفرة في كل مطبخ وطريقة تحضيره تتميز بسهولة ولا تأخذ وقت كثير ولا مجهود كثير، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل مشروب التمر الهندي بكل سهولة بمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي

تعتبر المشروبات الباردة هي أحد أشهر الأساسيات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان وتنتشر في جميع المنازل وكذلك يتم شراؤه من المحلات الخارجية أو تحضيرها حسب رغبة الأفراد وفي جميع الحالات تصبح تلك المشروبات لذيذه ومحببة وعادةً ما تتنوع ما بين أشهر الأصناف مثل العرقسوس والكركدية والسوبيا البيضاء والحمراء.

المكونات:

كوب واحد من التمر الهندي المقشر .

واحد لتر من الماء المغلي .

كمية من السكر الأبيض حسب ذوق كل شخص .

ملعقة واحدة من عصير لايم .

ملعقة واحدة من ماء الورد .

طريقة التحضير :