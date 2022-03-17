نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة عمل مشروب التمر الهندي الرمضاني من منزلك في المقال التالي
يعد مشروب التمر الهندي من ألذ المشروبات التي تقدم في شهر رمضان المبارك على الإفطار، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المميزة التي تعمل على تحسن عملية الهضم لأنه يحتوي على البوتاسيوم، يعتبر مشروب التمر الهندي من ألذ العصائر الشرقية، ويعد عادة في شهر رمضان المبارك لا تكتمل المائدة الرمضانية أبداً من دون مشروب التمر الهندى، ويتميز بمذاقه الحلو واللذيذ، وقدرته الكبيرة على منح الجسم الطاقة والشعور بالانتعاش، إلى جانب ذلك يوفر للجسم العديد من الفوائد، كترطيب الحلق، وإزالة الغازات المتراكمة في منطقة البطن، كما يساعد مشروب التمر الهندي على منع ظهور حب الشباب ويساعد أيضا عصير التمر الهندي على تعزيز جهاز المناعة والحماية من الإصابة من نزلات البرد ومقاومة سرطان الكلى، وحيث أن مكوناته بسيطة متوفرة في كل مطبخ وطريقة تحضيره تتميز بسهولة ولا تأخذ وقت كثير ولا مجهود كثير، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل مشروب التمر الهندي بكل سهولة بمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل مشروب التمر الهندي
تعتبر المشروبات الباردة هي أحد أشهر الأساسيات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان وتنتشر في جميع المنازل وكذلك يتم شراؤه من المحلات الخارجية أو تحضيرها حسب رغبة الأفراد وفي جميع الحالات تصبح تلك المشروبات لذيذه ومحببة وعادةً ما تتنوع ما بين أشهر الأصناف مثل العرقسوس والكركدية والسوبيا البيضاء والحمراء.
المكونات:
- كوب واحد من التمر الهندي المقشر.
- لتر من الماء المغلي.
- كمية من السكر الأبيض حسب ذوق كل شخص.
- ملعقة واحدة من عصير لايم.
- ملعقة واحدة من ماء الورد.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بتقطيعه التمر الهندي إلى قطع صغيرة الحجم ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاء مناسب ثم بعد ذلك ضعي فيه كوب من التمر الهندي المقشر والمقطع إلى قطع صغيرة ثم ضيفي إليه ملعقة واحدة من عصير اللايم مع ملعقة واحدة من ماء الورد ثم بعد ذلك ضيفي إليهم لتر من الماء المغلي ونقلب المكونات حتى تتجانس كل المكونات ثم بعد ذلك غطي المزيج واتركيها جانباً لمدة يوم كاملة.
- الخطوة الثانية قومي بتصفيه العصير ثم ضيفي إليه الماء البارد والسكر بحسب ذوق كل شخص حتى تحصلي على المذاق المفضل لديك ثم بعد ذلك نضع عصير التمر في الثلاجة يبرد حتى وقت التقديم وبعد ذلك أسكبي العصير في أكواب للتقديم مع الثلج وقدميها مباشرة على سفرتك لأولادك في رمضان.
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