أسرار الدجاج المقرمش بتتبيلة مميزة مثل المطاعم بخطوات بسيطة

يعتبر تحضير الدجاج مقرمش هو أكثر الأشياء التي تجذب الأشخاص إلى تناول وجبات الدجاج خاصةً الأطفال ومحبي الطعام المقرمش وهذا هو السبب الرئيسى فى الإتجاه إلي تناول الدجاج من المطاعم بسبب القرمشة الزائدة التي لا يمكن الوصول إليها عند تحضير الدجاج في المنزل حتى وإن كانت تبدو أحياناً وجبات المطاعم غير صحية إلا أنها المصدر الأول من حيث الإقبال، لذلك فإن النساء دائمة البحث عن أسرار المطاعم في الوصول إلي تلك القرمشة خاصه أن زيوت المطاعم لا تعتبر صحية عند الاعتياد عليها لذلك لا بد اللجوء إلي الطعام المنزلي، وترغب الأمهات في تحضير الدجاج على الأقل مرة أسبوعياً نظراً للفوائد العديدة التي يتمتع بها الدجاج فهو مصدر للبروتين ومد الجسم بالفيتامينات لذلك موضوع اليوم عن طريقة تحضير الدجاج في المنزل.

طريقة تحضير الدجاج المقرمش

يعتبر تحضير الدجاج مقرمش هو من الأشياء العصرية الحديثة التي تعتبر مأخوذة من طريقة تحضير كنتاكي العالمية ولعل سبب كثرة تحضير الدجاج في المنزل جعل السيدات تلجأ إلي التجديد والإبداع في طرق التحضير حتى أنها تقوم بإعداد الصدور وحدها أو الاوراك وجبات متعددة ومختلفة عن طريق الإطلاع عبر الإنترنت خاصه الآن هناك ملتقيات لا حصر لها.

مكونات التحضير:

دجاجة مقطعة إلي قطع صغيرة.

نصف كأس من الحليب.

بيضة.

ملعقة من الزنجبيل البودرة واخري من البصل.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

مقدار كأسين من الدقيق للتتبيل.

ملح طعام.

شطة إذا كنت ترغب بالمذاق الحار.

زيت للقلي.

طريقة التحضير: