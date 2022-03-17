نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي تدميس الفول في البيت قبل رمضان بأسهل الطرق في المقال التالي

يعد الفول المدمس من أشهر الأطباق في البلاد العربية، ويتم طبخه وإعداده في اكثر من عده طرق حسب كل بلد، ويعتبر من الأطباق الأساسية في جمهورية مصر العربية، حيث إنهم يعتمدون عليه بشكل أساسي على المائدة الإفطار، ويتميز الفول بطعمه الللذيذ والشهية والتتبيلة المكونة من الفلفل والثوم والليمون، كما انه له قيمة غذائية كبيرة مفيدة لجسم الإنسان لاحتوائه على الألياف الغذائية والبروتينات والسعرات الحرارية والكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنه سهل التحضير، ولا يحتاج للكثير من الوقت، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل تدميس الفول بكل سهولة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل تدميس الفول المكونات: نصف كيلو جرام من الفول .

ربع كوب من عصير الليمون .

نصف كوب من زيت الزيتون .

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة .

أثنين حبه من الطماطم الكبيرة مقطعة إلى مربعات صغيرة .

قرن من الفلفل الحار المقطع إلى شرائح .

خمس فصوص من الثوم المقشر .

رشة من الملح حسب الرغبة . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بغسل ‭ ‬ الفول ‭ ‬ ونقعه ‭ ‬ في الماء ‭ ‬ طوال ‭ ‬ الليل ‭ و ‬ يمكن ‭ ‬ إضافة ‭ ‬ نصف ‭ ‬ ملعقة ‬ صغيرة ‭ ‬ من ‭ ‬ الكربونات حتى ينضج بشكل أسرع وبعد ذلك قومي بتصفيته ‭ ‬ الفول ‭ ‬ وغسله ‭ ‬ جيداً ‭‬ ثم بعد ذلك ضعي الفول في وعاء وغمره بالماء واتركيه حتى يغلي على نار متوسطة مع تغطية الوعاء و خفض ‭ ‬ درجة ‭ ‬ حرارة ‭ ‬ النار ‭ ‬ واتركي الفول يغلي لمدة ‭ ‬ ساعتين ‭ ‬ مع مراعاة إضافة ‭ ‬ القليل من الماء ‭ ‬ الساخن ‭ ‬ كل حين ‬ حتى ‭ ‬ لا ‭ ‬ يجف . الخطوة الثانية قومي بتحريك الفول باستمرار ‭ ‬ من ‭ ‬ كل ‭ ‬ وقت ‭ ‬ إلى ‭ ‬ أخرى ‭ ‬ حتى لا يلتصق وبعد ذلك قومي برفع ‭ ‬ الفول عن ‭ ‬ النار ‭ ‬ عندما ينضج ويتم وضعه جانباً ثم دقي ‬ الثوم ‭ ‬ مع ‭ ‬ الفلفل ‭ ‬ الحار وإضافة ‭ ‬ رشة ‭ ‬ من الملح ‭ ‬ حتى ‭ ‬ يصبح الخليط ناعماً. الخطوة الثالثة قومي بوضع ‭ ‬ الفول ‭ ‬ في وعاء تقديم زجاجي عميق وبعد ذلك ضيفي إليه نصف مقدار خليط الثوم والفلفل إلى الفول ثم ضيفي نصف مقدار زيت الزيتون وثلاثة أرباع مقدار الطماطم ثم تتبيل الفول برشة من الملح مع عصير الليمون واخلطي المكونات ببعضها جيداً حتى يتكون الفول المدمس . الخطوة الرابعة قومي بإحضار مقلاة صغيرة ثم ضعي المقلاة الصغيرة على نار متوسطة وإضافة المتبقي من زيت الزيتون ومن خلطة الثوم وتشويح الخليط قليلاً ثم سكب ‬ المزيج المشوح ‭ ‬ على ‭ ‬ وجه ‭ ‬ الطبق ‭ ‬ وتزيينه بالمتبقي من الطماطم المفرومة ‏ بعد ذلك أصبح الفول المدمس جاهزاً للتقديم ‭ ‬ مع ‭ ‬ الخبز ‭ ‬ العربي ‭ ‬ والبصل ‭. عمر شويل - جدة اعملي تدميس الفول في البيت قبل رمضان بأسهل الطرق - ثقفني

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