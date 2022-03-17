نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صوص الشوكولاته الاقتصادي اللامع لتزيين الكيك بدون كريمة او شيكولاته أو زبدة في 5 دقائق بمكونات بسيطة في المقال التالي

صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللامع من أكثر الصوص التي يبحث عدد كبير من الأمهات والسيدات عن طريقة تحضيرها، حيث يستخدم هذا الصوص في العديد من الحلويات والوصفات كما يتم إضافته على المشروبات الباردة والساخنة ويعطي طعم مميز جدًا ومذاق رائع، وهناك العديد من أنواع صوص الشوكولاتة التي نقوم بشرائها من الخارج، ولكننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير صوص الشوكولاته الاقتصادي اللامع بدون إضافة كريمة أو شوكولاتة أو زبدة بمكونات بسيطة جداً متواجدة في جميع المنازل، بعد الآن سوف تقومين بتحضير صوص الشوكولاته بيدك من المنزل بدون إضافة مواد حافظة وهكذا سيكون امن جدا وتستطيعين تقديمه لأطفالك بكل راحة وتستخدميه في تزيين الكيك والحلويات و وضعه على التوست لتناوله في الإفطار سيفرح ابنائك جداً. مقادير صوص الشوكولاته الاقتصادي كوب من السكر الأبيض الناعم.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب من الزيت النباتي.

رشة من الفانيليا. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة اللامع أولاً نحرص على استخدام نوع جيد من الكاكاو لانه سيؤثر على طعم الصوص، ومن الأفضل أن يكون كاكاو فاخر خالي من السكر.

في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع كوب من السكر الناعم و 2 ملعقة من الحليب البودر.

نخلط هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع كوب من الحليب ورشة من الفانيليا.

ثم نقوم بالمضرب الكهربائي ونقوم بضرب هذه المكونات جيداً مع بعضهم حتى يمتزجا ويدوب السكر مع الحليب.

بعد ذلك نقوم بوضع نصف كوب من الكاكاو الخام ونقوم بخلط الكاكاو مع الحليب والسكر.

عندما يذوب الكاكاو مع الحليب والسكر نقوم بإضافة الزيت.

نضيف كوب من الزيت بشكل تدريجي على شكل خيط رفيع مع الاستمرار في الضرب بالمضرب الكهربائي.

ستلاحظين أن قوام الصوص بدأ يثقل قليلا مع الضرب المستمر.

بعد ذلك نضرب الصوص جيدا لكي نتأكد من عدم وجود تكتلات في صوص الشوكولاتة الاقتصادي.

نوقف ضرب الصوص عندما تحصلين على صوص كريمي لامع.

يمكنك أيضا تطبيق هذه الخطوات في الخلاط الكهربائي بدلاً من المضرب الكهربائي.

ثم نقوم باستخدام صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللامع في تزيين الكيك والحلويات. عمر شويل - جدة صوص الشوكولاته الاقتصادي اللامع لتزيين الكيك بدون كريمة او شيكولاته أو زبدة في 5 دقائق بمكونات بسيطة - ثقفني

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